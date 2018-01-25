اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 25 يناير / كانون الثاني:



750 - انتصار العباسيين على الأمويين في معركة الزاب الكبرى ونتج عنها سقوط الدولة الأموية التي حكمت 88 سنة ميلادية، وتولي أبو العباس عبد الله السفاح الخلافة، ليصبح أول خليفة عباسي.

1126 - نشوب معركة مرج الصفر جنوب دمشق بين الصليبيين بقيادة بالدوين والسلاجقة بقيادة ظاهر الدين طغتكين، وتكبد الصليبيون خسائر كبيرة أجبرتهم على الانسحاب.

1260 - سقوط حلب في يد التتار، وهي أول مدينة شامية تواجه الغزو المغولي بعد سقوط بغداد.

1479 - السلطان محمد الفاتح يجبر إمارة البندقية على توقيع معاهدة إسطنبول والتي انسحبت بناء على شروطها من حرب العثمانيين وفرضت عليها غرامات الحرب وجزية سنوية.

1494 - ألفونسو الثاني يصبح ملكا نابوليا.

1890 - افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بمصر.

1915 - ألكسندر غراهام بيل يجري أول اتصال هاتفي عبر قارة أمريكا الشمالية.

1919 - تأسيس عصبة الأمم.

1942 - تايلاند تعلن الحرب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وذلك بعد أن تعاون رئيس وزرائها مع اليابانيين الذين وعدوه بإعطاء تايلاند جزء من أراضي الصين وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1952 - الإنكليز يقتحمون مدينة الإسماعيلية المصرية، ورجال الشرطة المصرية يرفضون تسليم أسلحتهم، وأدى ذلك إلى وقوع معركة بالإسماعيلية قتل فيها 50 جندي مصري وأصيب 80 آخرين وأسر الباقون.

1971 - عيدي أمين يطيح بميلتون أوبوتي بانقلاب في أوغندا.

1972 - التوقيع على اتفاقية صلح بين اليابان والاتحاد السوفيتي تضع حدًا لعداء دام ربع قرن.

1975 - زلزال في تايوان، وهو بالأصل زلزالين متتالين الأول بقوة 7.5 على مقياس ريختر والثاني 7.0 على مقياس ريختر.

1991 - تحرير جزيرة قاروه الكويتية من الجيوش العراقية، لتكون أول أرض تحرر من الغزو العراقي.

1999 - ملك الأردن الحسين بن طلال يعزل أخاه الأمير الحسن من ولاية العهد، ويعين نجله الأكبر الأمير عبد الله خلفًا له.

1999 - زلزال في كولومبيا بقوة 6.4 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل 1185 شخص على الأقل.

2006 - زلزال في الفلبين بقوة 5.0 على مقياس ريختر.

2010 - سقوط طائرة ركاب إثيوبية في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل اللبنانية وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت برحلتها المتجهة إلى أديس أبابا.

2010 - تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع العراقي الأسبق علي حسن المجيد الشهير بعلي الكيماوي بعد صدور أربع أحكام بالإعدام بحقه في جرائم قتل وإبادة جماعية.

2011 - احتجاجات شعبية في مصر، أسميت بيوم الغضب وذلك تنديدًا بتدني الأجور وارتفاع الأسعار والبطالة، والمطالبة بإصلاحات سياسية، وتطورت الأحداث بعد ذلك إلى اندلاع ثورة 25 يناير للمطالبة بإطاحة الرئيس محمد حسني مبارك ونظامه.

2011 - الرئيس اللبناني ميشال سليمان يكلف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد حصوله على 68 صوتًا في الاستشارات النيابية.

2014 - اختتام بطولة أفريقيا لكرة اليد للرجال لسنة 2014 بعد فوز منتخب الجزائر بالبطولة أمام المنتخب التونسي. وكذلك ختمت بطولة أفريقيا لكرة اليد للسيدات 2014 بفوز منتخب تونس للسيدات بالبطولة على سيدات منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية.

2015 - ائتلاف اليسار الراديكالي يفوز بعددٍ من المقاعد في الانتخابات البرلمانيَّة اليونانيَّة ويُشكِّلُ حُكومةً ائتلافيَّةً مع حزب اليونانيين المُستقلين.



مواليد

1627 - روبرت بويل، عالم كيمياء أيرلندي.

1759 - روبرت برنز، شاعر اسكتلندي.

1874 - سومرست موم، كاتب إنكليزي.

1880 - أرثر سيسيل ألبورت، طبيب جنوب إفريقي، مكتشف متلازمة ألبورت.

1882 - فيرجينيا وولف، كاتبة إنكليزية.

1917 - إيليا بريغوجين، عالم كيمياء بلجيكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1977.

1926 - يوسف شاهين، مخرج سينمائي مصري.

1928 - إدوارد شيفردنادزه، رئيس جورجي.

1933 - كورازون أكينو، رئيسة فلبينية.

1942 - أوزيبيو، لاعب كرة قدم برتغالي.

1944 - عبد السلام محمد الشدادي، مؤرخ مغربي حاصل على جائزة الملك فيصل العالمية عام 2009.

1948 - خليفة بن زايد، حاكم دولة اماراتي

1949 - بول نرس، عالم كيمياء حيوية إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2001.

1950 - جان مارك أيرو، رئيس وزراء فرنسي.

1955 - صلاح عبد الله، ممثل مصري.

1975 - ميا كيرشنر، ممثلة كندية.

1976 - نوزومو ساساكي، ممثل أداء صوتي ياباني.

1977 - إلسي أبي عاصي، إعلامية لبنانية.

1978 - جيسون روبرتس، لاعب كرة قدم جرينادي.

1979 - فاديا عزام، ممثلة سورية.

1980 - رامي عياش، مغني لبناني.

1980 - تشافي هيرنانديز، لاعب كرة قدم إسباني.

1981 - أليشيا كيز، مغنية أمريكية.

1984 - روبينهو، لاعب كرة قدم برازيلي.

1985 - تينا كارول، مغنية أوكرانية.

1985 - سوسن الهارون، مذيعة وممثلة أردنية تعيش في الكويت.

1987 - ماريا كيريلينكو، لاعبة كرة مضرب روسية.

187 - حفصية حرزي، ممثلة فرنسية من أصل جزائري.

1988 - رامي أبو صلاح، شاعر وملحن وأديب فلسطيني.



وفيات

967 - سيف الدولة الحمداني، أمير من الدولة الحمدانية في حلب.

1494 - فرديناندو الأول، ملك مملكة نابولي.

1929 - عبد العزيز جاويش، مجاهد مصري وأحد رواد الإصلاح والعمل الوطني ومناصر للدولة العثمانية.

1947 - آل كابوني، رجل عصابات أمريكي.

1982 - عبد الوارث عسر، ممثل مصري.

2010 - علي حسن المجيد، وزير الدفاع العراقي بفترة حكم صدام حسين.

2011 - أرتو يافاناينن، لاعب هوكي جليد فنلندي.



أعياد ومناسبات

تحول بولس إلى المسيحية.

يوم الاعتذار، يعود إلى يوم إذلال كانوسا.

ذكرى ثورة 25 يناير في مصر.

عيد الشرطة في مصر.



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