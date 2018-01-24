4 خطوات فقط تفصلك عن الوصول الى قلب المرأة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

الرجال من المريخ والنساء من الزهرة هو عنوان لكتاب من تأليف الطبيب النفسي الأمريكي جون غراي يتناول المشاكل التي قد تحدث بين الرجل والمرأة نتيجة الاختلافات بينهم، ويسلط الضوء على الطبائع الغالبة على كل من الجنسين، ولكن كل هذا الإختلاف لا يعني أن الأبواب أوصدت بينهما، إذ يعتقد كثير من الرجال أن الوصول إلى قلب المرأة من أصعب الأمور، ولكنه على العكس تماماً، إذ يقدم خبراء التنمية البشرية طرقاً لاكتساب قلب المرأة بكل سهولة وذلك من خلال اتباع هذه النصائح التالية:

الأناقة

من أكثر الأمور التي تلفت نظر المرأة هو مظهر الرجل لأن المرأة تهتم بالتفاصيل، لهذا على الرجل الاهتمام بمظهره ولبسه وهيئته بشكل عام.

الهدوء والحنية

تميل المرأة للرجل الحنون الذى يقدرها ويهتم بها وتتجنب الرجل العصبي العنيف، لهذا احرص على أن تكون حنوناً في تعاملك معها ومع الآخرين.

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أن تكون بجانبها

المرأة تفضل الرجل الذي يساعدها على المستوى العملي، بالإضافة إلى تقاسم الأمور المنزلية معها كالطبخ وتنظيف الشقة وخلافه.

الرومنسية والجاذبية

تنجذب المرأة للرجل الرومنسي، لهذا احرص على إظهار حبك لها في كل تصرفاتك والمواقف التي تواجهكما فلا تحرج في إظهار حبك لها.

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