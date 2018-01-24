فيديو لإعلامي سعودي عن طرش البحر يجتاح تويتر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

حقق مقطع فيديو تحدث فيه الإعلامي كمال عبدالقادر عن معنى مصطلح “طرش البحر” العنصري عاتباً على من يستخدمة على موقع التواصل الأشهر في السعودية "تويتر" آلاف من التفاعل والمشاركه،.

وقال عبد القادر أن الله اصطفى بعض من الناس وأسكنهم هذه المنطقة، واستشهد بالآية الكريمة” رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ”.

وكشف الإعلامي كمال عبد القادر أن بعض من الهند والسند وبعض من الشام والمغرب والعالم أجمع يسكن في هذه المنطقة وقال أنه يأتي البعض بوصفه استجابة الله لدعوة سيدنا إبراهيم بأنها طرش بحر داعياً من لا يفهم هذه الكلمات أن يستغفر الله.

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