سعوديون يعلقون على تصريحات وزير المالية بخصوص أموال الفساد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن تسويات قضايا الفساد في السعودية ستساهم في تمويل الأوامر الملكية الأخيرة لدعم المواطنين.

وبين أن تمويلها سيتم من خلال الوفرة في الميزانية وما سيتم تحصيله من التسويات التي تمت مع بعض المتهمين في قضايا الفساد.



وأشار الجدعان إلى أنه لا يعتقد أن يكون هناك تأثير يذكر على الاستثمارات الداخلية، لافتا إلى أن هناك كثيرا من المحفزات التي أطلقتها الحكومة للقطاع الخاص للتعامل مع الإصلاحات الاقتصادية لدعم نموه، مبينا أنه يرجو من هذا الدعم خلق مزيد من الوظائف في القطاع ونمو القدرة الشرائية.

وأضاف أنه يطمح أن تزداد مساهمة القطاع الخاص إلى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أنه شريك أساسي ومهم جدا في التنمية وفي خلق المزيد من الوظائف من الآن حتى عام 2030.



وفور تصريح الجدعان أطلق مغردون سعوديون وسم #الأوامر_الملكية الذي تصدر قائمة الوسوم الأعلى تداولا في السعودية بعدد تغريدات تجاوز الـ 32 ألف تغريدة.

لنشر تغريداتكم عن المواضيع التي تهمكم وأكثر المواضيع رواجا في العالم العربي غردوا لنا على حسابنا على تويتر @akhbar



إقرأ ايضاً:

وزير التعليم السعودي يتحدى معوقي مسيرة التطوير

فيديو مراهقات في حالة سكر بساحة تفحيط يشعل تويتر السعودية