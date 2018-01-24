اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 24 يناير / كانون الثاني:



1800 - توقيع اتفاقية العريش بين الجنرال كليبر والعثمانيين بخصوص جلاء الفرنسيين عن مصر.

1848 - اكتشاف الذهب في ولاية كاليفورنيا.

1908 - بدأ حركة الكشافة للفتيان في إنكلترا.

1924 - تغيير اسم مدينة سانت بطرسبرغ إلى لينينغراد.

1943 - فرانكلين روزفلت وونستون تشرشل يختتمان اجتماعهما في الدار البيضاء بالمغرب وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1946 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرارًا توصي فيه بالاستخدام السلمي للطاقة النووية وذلك بعد قيام الولايات المتحدة بتفجير قنبلتين نوويتين فوق مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين.

1981 - انعقاد مؤتمر القمة الإسلامية في الطائف في المملكة العربية السعودية.

1983 - سقوط القمر الصناعي السوفيتي "كوزموس" في المحيط الهادي.

2002 - اغتيال القيادي السابق في حزب الكتائب اللبنانية إيلي حبيقة بتفجير عبوة ناسفة في بيروت.

2006 - مجلس الأمة الكويتي يصوت بالإجماع على إعفاء أمير الدولة الشيخ سعد العبد الله الصباح من منصبه لعدم قدرته الصحية ونقل السلطات الأميرية إلى مجلس الوزراء وذلك حسب الدستور، ومجلس الوزراء بعد نقل السلطات الأميرية إليه يسمي رئيسه الشيخ صباح الأحمد الصباح أميرًا للكويت ويرفع التسمية إلى مجلس الأمة لعقد جلسة المبايعة.

2011 - تفجير عنيف يهز مطار دوموديدوفو الدولي في موسكو يودي بحياة 35 شخصًا ويلحق إصابات بالعشرات.

2012 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي يعلن إنهاء حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد منذ عام 1981 وذلك قبل يوم من الذكرى الأولى لإندلاع ثورة 25 يناير.

2017 - اختتام محادثات أستانة للسلام في سوريا التي جرت بين ممثلين عن النظام السوري وعدد من فصائل المعارضة المسلحة، برعاية دولية.



مواليد

1732 - بيير بومارشيه، كاتب مسرحي فرنسي.

1746 - الملك غوستاف الثالث، ملك السويد.

1776 - ارنست هوفمان، كاتب ألماني.

1848 - فاسيلي سوريكوف، رسام روسي.

1872 - موريس ترافرز، عالم كيمياء بريطاني ومؤسس المعهد الهندي للعلوم.

1900 - ثيودوسيوس دوبجانسكي، عالم وراثة وعالم أحياء تطوري أمريكي من أصل أوكراني.

1911 - محمود السباع، ممثل مصري.

1916 - رفائيل كالديرا، رئيس فنزويلي.

1917 - إيرنست بورغنين، ممثل أمريكي.

1940 - يواخيم غاوك، رئيس ألماني.

1941 - نايل دياموند، مغني أمريكي.

1942 - لودميلا سافيليفا، ممثلة سينمائية سوفياتية.

1943 - شارون تايت، ممثلة أمريكية.

1947 - ميتشيو كاكو، عالم فيزياء نظرية أمريكي ذو أصول يابانية.

1949 - جون بيلوشي، ممثل أمريكي.

1956 - الوناس معطوب، مغني جزائري أمازيغي من منطقة القبائل.

1961 - ناستازيا كينسكي، ممثلة ألمانية.

1961 - غويدو بوتشوالد، لاعب ومدرب كرة قدم ألماني.

1968 - ماري لو ريتون، لاعبة جمباز أمريكية.

1974 - حسان عباس، لاعب كرة قدم سوري.

1975 - رونالد غوميز، لاعب كرة قدم كوستاريكي.

1978 - مارك هيلدريث، ممثل كندي.

1983 - شون مالوني، لاعب كرة قدم اسكتلندي.

1983 - دافيدي بيونديني، لاعب كرة قدم إيطالي.

1986 - ميشا بارتون، ممثلة أمريكية.

1986 - مايكل كايتلي، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1987 - لويس سواريز، لاعب كرة قدم أوروغواياني.

1989 - كي سونغ يوينغ، لاعب كرة قدم كوري جنوبي.



وفيات

1948 - ماريا ماندل - حارسة سجن نمساوية اشتهرت بالقسوة مع سجناء الحرب العالمية الثانية وقد تم اعدامها.

1965 - ونستون تشرشل، رئيس وزراء المملكة المتحدة حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1953.

1972 - خالد بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة.

1978 - هيرتا أوبرهاوزر، دكتورة نازية اشتهرت بالتجارب البشعة على البشر.

2002 - إيلي حبيقة، سياسي لبناني.

2004 - عبد الرحمن المنيف، روائي سعودي.

2006 - كريس بن، ممثل أمريكي.

2012 - بيير سينيبالدي، لاعب ومدرب كرة قدم فرنسي.

2017 - حمزة إسكندر، مذيع وناشط إجتماعي سعودي.



أعياد ومناسبات

يوم حمى الذهب.

يوم الطعام المدرسي في اليابان.



للمتابعة اليومية والمستمرة لـ"اليوم في التاريخ" إضغط هنا.