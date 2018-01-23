اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 23 يناير / كانون الثاني:



971 - فيلق من الفيلة الحربية في الصين تُهزم في مملكة شمال هان الصينية من قبل قوت أسرة سونغ الحاكمة بواسطة القوس المستعرض.

393 - الإمبراطور الروماني ثيودوسيوس الأول ينصب ابنه (9 سنوات) هونوريوس امبراطوراً مشاركاً.

1368 - جو يوانجانغ يرتقي عرش الصين تحت اسم الإمبراطور هونغ وو، مبتدئاً حكم أسرة مينغ للصين.

1517 - الجيش العثماني بقيادة السلطان سليم الأول يهزم جيش المماليك بقيادة طومان باي بمعركة الريدانية قرب القاهرة وذلك بعد مقاومة عنيفة استمرت عدة أيام.

1556 - زلزال شانشي يضرب الصين مخلفًا أكبر عدد من الخسائر البشرية في التاريخ والتي قدرت بحوالي 830000 قتيل، وهو أحد أكثر زلازل العالم دمارًا.

1579 - اتحاد اوترخت يشكل جمهورية بروتستانتية في هولندا.

1650 - جلاء البرتغاليين عن عُمان.

1656 - بليز باسكال ينشر أولى الرسائل الإقليمية.

1719 - إمارة ليختنشتاين تُنشأ داخل الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

1793 - روسيا وبروسيا تقتسمان بولندا.

1845 - استسلام الأمير عبد القادر الجزائري لقوات الاحتلال الفرنسي.

1899 - حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح يوقع معاهدة حماية مع المملكة المتحدة (ألغيت في 19 يونيو 1961).

1913 - مجموعة من أعضاء الاتحاد والترقي يقتحمون الباب العالي مقر الصدارة العظمى العثمانية، ويرغمون السلطان العثماني محمد رشاد على تعيين محمود شوكت باشا صدرًا أعظمًا وناظرًا للداخلية.

1920 - هولندا ترفض تسليم قيصر ألمانيا السابق فيلهلم الثاني للحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى.

1943 - القوات البريطانية تستولي على طرابلس في ليبيا وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1963 - اختفاء أحد كبار مسؤولي الاستخبارات البريطانية مي- 5 كيم فيلبي فجأة في بيروت، والذي تبين أنه جاسوس للسوفيات فيما بعد.

1969 - القاهرة تحتفل بألفيتها واعتبر افتتاح أول معرض للكتاب الدولي بداية الاحتفال بالألفية.

1973 - الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يعلن التوصل إلى اتفاق ينهي حرب فيتنام.

1997 - الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يعين مادلين أولبرايت وزيرة للخارجية في مطلع ولايته الرئاسية الثانية خلفاً لوارن كريستوفر.

2007 - المعارضة اللبنانية تغلق الطرق المؤدية للعاصمة بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي للضغط على الحكومة كي تستقيل، وأدى هذا الإغلاق إلى مواجهات بالشارع بين مناصري الطرفين أدت إلى سقوط عدد من الضحايا.

2012 - افتتاح أولى جلسات مجلس الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير.

2015 - وفاة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

2015 - مبايعة الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملكاً للمملكة العربية السعودية.

مواليد

1832 - إدوار مانيه، رسام فرنسي.

1840 - إرنست كارل آب، عالم فيزياء ألماني.

1862 - ديفيد هيلبرت، عالم رياضيات ألماني.

1872 - بول لانجفان، عالم فيزياء فرنسي.

1876 - أوتو ديلس، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1950.

1891 - أنطونيو غرامشي، فيلسوف إيطالي.

1893 - عزيز عثمان، ممثل مصري.

1907 - يوكاوا هيديكي، عالم فيزياء ياباني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1949.

1915 - آرثر لويس، اقتصادي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1979.

1918 - جرترود إليون عالمة كيمياء حيوية وأدوية أمريكية، حصلت على جائزة نوبل في الطب سنة 1988

1919 - بوب بيزلي، لاعب ومدرب كرة قدم إنكليزي.

1929 - جون تشارلس بولانيي، عالم كيمياء كندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1986.

1931 - بيتي جرين، إعلامي وممثل أمريكي

1938 - سعيد عبد الغني، ممثل مصري.

1944 - راتغر هاور، ممثل هولندي.

1946 - أرلوندو أليمان، رئيس نيكاراغوا.

1947 - ميجاواتي سوكارنوبوتري، رئيسة إندونيسيا.

1949 - أحمد راتب، ممثل مصري.

1954 - عايدة رياض، ممثلة مصرية.

1955 - صباح الجزائري، ممثلة سورية.

1964 - بارات جاغديو، رئيس غيانا.

1969 - أندري كانتشيلكيس، لاعب كرة قدم روسي.

1972 - إوين بريمنر، ممثل اسكتلندي.

1977 - منير الزعبي، مخرج سوري.

1984 - أرين روبين، لاعب كرة قدم هولندي.

1985 - دونغ فانغزهو، لاعب كرة قدم صيني.

1986 - ستيفن تايلور، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1990 - ريم أحمد، ممثلة مصرية.



وفيات

1622 - وليام بافين، مستكشف إنكليزي.

1806 - ويليام بيت الأصغر، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1810 - جون فيلهلم رايتر، عالم كيمياء ألماني.

1944 - إدفارت مونك، رسام نرويجي.

1984 - معين بسيسو، شاعر فلسطيني.

1989 - سلفادور دالي، رسام إسباني.

1996 - فاطمة رشدي، ممثلة مصرية.

2015 - عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الملك السادس للمملكة العربية السعودية.



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