أم ألمانية تتسبب في تحويل مباراة مصارعة إلى شجار جماعي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (الامارات اليوم)

حتى إذا ما كنت مسالما، فأنت عرضة في الكثير من الأوقات لأن تخوض شجارا، بالرغم من أنه من الأفضل أن تتجنب كافة أنواع الشجار، إلا أنه في بعض الأحيان قد تجد نفسك مضطرا إلى الدخول في المشاجرات

لتدافع عن نفسك ولتثبت موقفك، لكن لا يعني هذا أن تتسبب "أم" في الدخول بشجارات جماعية..



في التفاصيل، تسببت أم في تحويل مباراة مصارعة للناشئين، في مدينة "آخن" الألمانية، إلى شجار جماعي شارك فيه نحو 20 شخصا أول من أمس. وذكرت الشرطة، الاثنين 22 يناير/ كانون الثاني أن الشجار أسفر عن إصابة شخصين..

في التفاصيل، وبحسب بيانات الشرطة، دخل أحد المتنافسين في مشادة كلامية مع متنافس آخر، حول من منهما فاز بالمباراة، وتدخلت أم أحد المتنافسين في المشادة، التي احتدمت وتحولت إلى شجار، بعدما قامت الأم بدفع الطفل الذي كان يواجه ابنها، ما استتبع تدخل عائلة الطفل الذي تعرض للاعتداء، قبل انضمام آباء وأمهات آخرين للشجار.

وكان الوضع قد هدأ بوصول رجال الشرطة إلى الصالة الرياضية، ولم تكن الأم التي تسببت في تفاقم الشجار، وغيرها من المشاركين فيه، موجودين في الصالة لحظة وصول الشرطة، وحاليا تبحث الشرطة عنهم جميعا..

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