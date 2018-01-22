ثعبان جامح يعرقل حركة المرور في شارع بفيتنام (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (rumble)

قد تكون من محبي الثعابين أو أنك تشعر بالخوف والقشعريرة لمجرد رؤيتها، إلا أنها في جميع الحالات فهي تتمكن من خطف انتباه البشر، هذا الحيوان الذي له علاقة وطيدة مع مشاعر الخوف والرهبة الممزوجة بالقوة والمكر.. يستطيع الفتك بنقطة واحدة من سمه بدون الحاجة للعراك أو الركض وراء الضحية..

يعيش قرابة 3000 نوع من الثعابين في جميع أنحاء العالم في كل بيئة ممكنة بما في ذلك الصحارى، الغابات، المحيطات والمستنقعات.. كما يمكنه أن يتسلل للطرقات والأماكن المأهولة بالسكان..

في موضوع ذات صلة، تداولت مواقع إلكترونية مقطع فيديو يظهر ثعبانا ضخما أثناء محاولته شق طريقه فى أحد شوارع مدينة "فوتو" الفيتنامية مما أدى إلى عرقلة حركة المرور لبعض الوقت، ورغم ضخامته فقد حاول مستعملو الطريق قدر الإمكان كبحه والسيطرة عليه وسط خوف كبير، ثم حملوه بعيدا عن ناصية الطريق، وفق موقع (rumble).





الجدير بالذكر أن الأماكن الوحيدة في العالم، التي لا تحوي الثعابين، هي أيسلندا وأيرلندا وغرينلاند ونيوزيلندا. ولا يوجد تفسير حول عدم تواجد الثعابين أبدا في تلك الجزر، ولكن يوجد أيضا في الكثير من تلك الدول حاليا قوانين تمنع استيراد الثعابين لأن الثعابين الغريبة يمكن أن تسبب أضرارا واسعة النطاق للنظم الإيكولوجية المحلية..

اقرأ أيضا:

شاهد..رجل يفشل في الإفلات من فك أكبر ثعبان بالعالم