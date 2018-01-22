اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 22 يناير / كانون الثاني:



1490 - ملك غرناطة أبو عبد الله محمد الثاني عشر يبعث برسالة ردًا على الملكين الكاثوليكيين فرناندو الثاني وإيزابيلا الأولى يرفض فيها تهديداتهما وتسليم مدينته إليهما.

1824 - قبائل الأشانتي تهزم القوات البريطانية في ساحل الذهب.

1840 - بدأ الاحتلال الإنكليزي لنيوزيلندا.

1879 - قوات الزولو تهزم القوات البريطانية في "معركة إساندلوانا" وذلك فيما عرف باسم "حرب الزولو".

1899 - زعماء ست مستعمرات أسترالية يلتقون في ملبورن لمناقشة قيام الاتحاد الكونفدرالي.

1901 - تنصيب إدوراد السابع ملكًا على المملكة المتحدة بعد وفاة والدته الملكة فيكتوريا.

1923 - زلزال في رأس ميندوسينو في كاليفورنيا بقوة 7.2 على مقياس ريختر، وهو أحد أضخم الزلازل في الولايات المتحدة.

1924 - تأليف أول وزارة عمالية في المملكة المتحدة برئاسة رامزي ماكدونالد.

1941 - القوات البريطانية تستولي على طبرق من القوات النازية في الحرب العالمية الثانية.

1970 - أول طائرة ركاب جامبو تحمل ركاب تحط في مطار هيثرو قادمة من نيويورك وذلك في أول رحلة لها.

1984 - تقديم حاسب أبل ماكنتوش كأول حاسب شخصي مزود بفأرة من خلال إعلان تلفزيوني تخلل بطولة سوبر بول ال18 لكرة القدم الأمريكية.

1988 - زلزال في المناطق الشمالية من أستراليا بقوة 6.9 على مقياس ريختر شعر به في ثلثي أستراليا.

1989 - زلزال في طاجيكستان بقوة 5.3 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل 274 شخصًا وحدوث إنهيارات طينية في منطقة جيسار.

1997 - مادلين أولبرايت تتولى رسميًا منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة لتصبح أول امرأة في تاريخها تتولى هذا المنصب.

2006 - انتخاب ايفو مورالس رئيسًا لبوليفيا، ويصبح بذلك أول اشتراكي يفوز بالانتخابات.

2009 - الرئيس الأمريكي باراك أوباما يأمر باغلاق معتقل غوانتانامو في مدة أقصاها عام.

2009 - الصين تحكم بالإعدام على اثنين من تجار مصانع الحليب لتعمدهما خلط مادة الميلامين مع الحليب لرفع نسبة البروتين فيه مما تسبب بمقتل 6 أطفال وتعرض أكثر من 300 ألف رضيع إلى خطر التسمم الغذائي.

2014 - انطلاق مؤتمر جنيف 2 في مدينة مونترو السويسرية، ضمن جهود حل الأزمة السورية.

2014 - العُلماء يكتشفون أنَّ الكوكب القزم سيريس ينبعثُ منه بُخار للماء.

2015 - استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وحكومته برئاسة خالد بحاح.

2016 - موجة برد تضرب عدة أنحاء من آسيا الشرقية وتسفر عن مصرع ما لا يقل عن تسعين شخصاً.



مواليد

1263 - ابن تيمية، فقيه ومجتهد إسلامي.

1440 - إيفان الثالث، قيصر روسيا.

1561 - فرانسيس بيكون، فيلسوف إنجليزي.

1592 - بيير جاسندي، فيلسوف وعالم فلك فرنسي.

1729 - إفرايم ليسينغ، كاتب وفيلسوف ألماني.

1788 - جورج غوردون بايرون، شاعر إنكليزي.

1796 - كارل إرنست كلاوس، كيميائي وعالم نبات روسي.

1849 - أوغست ستريندبرغ، روائي سويدي.

1891 - أنطونيو غرامشي، فيلسوف ومناضل إيطالي.

1892 - مارسيل داسولت، رجل أعمال وصانع طائرات فرنسي.

1893 - كونراد فايت، ممثل ألماني.

1906 - روبرت هوارد، روائي وشاعر أمريكي.

1908 - ليف لانداو، عالم فيزياء سوفياتي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1962.

1909 - يو ثانت، دبلوماسي بورمي وثالث أمين عام للأمم المتحدة.

1920 - ألف رامسي، لاعب ومدرب كرة قدم إنكليزي.

1932 - بيبر لوري، ممثلة أمريكية.

1934 - بيل بيكسبي، ممثل أمريكي.

1936 - آلن هيغير، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2000.

1939 - ماهر العطار، مغني مصري.

1939 - ألفريدو بالاسيو، رئيس الإكوادور.

1940 - جون هرت، ممثل إنكليزي.

1943 - إبراهيم الدسوقي شتا، أستاذ دراسات شرقية ومترجم مصري.

1954 - بيرند هينيمان، سياسي وحكم كرة قدم ألماني.

1955 - لاديسلاف فيزيك، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي.

1958 - نيكوس أناستوبولوس، لاعب ومدرب كرة قدم يوناني.

1959 - ليندا بلير، ممثلة أمريكية.

1961 - شيغرو ناكاهارا، ممثل أداء صوتي ياباني.

1962 - السلطان ميزان زين العابدين، سلطان ماليزيا.

1965 - سهير فهد، ممثلة أردنية.

1965 - ديان لين، ممثلة أمريكية.

1967 - كاترينا سابو، لاعبة أولمبية لرياضة الجمباز من رومانيا.

1968 - نورمان أسعد، ممثلة سورية.

1968 - فرانك ليبويوف، لاعب كرة قدم فرنسي.

1970 - أبراهام أولانو، دراج إسباني.

1972 - رومي باكو، ممثلة أداء صوتي ياباني.

1973 - روجيريو سيني، حارس مرمى كرة قدم برازيلي.

1975 - بالتاسار جيتي، ممثل أمريكي.

1977 - هيديتوشي ناكاتا، لاعب كرة قدم ياباني.

1980 - جوناثان وودغيت، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1981 - إبراهيما سونكو، لاعب كرة قدم سنغالي.

1982 - فابريسيو كولوتشيني، لاعب كرة قدم أرجنتيني.

1984 - ماسيو ريغتيرز، لاعب كرة قدم هولندي.

1985 - عبد الله الشهيل، لاعب كرة قدم سعودي.

1985 - محمد سيسوكو، لاعب كرة قدم من مالي.

1986 - نسرين إمام، ممثلة مصرية.

1987 - شان لونغ، لاعب كرة قدم أيرلندي.

1990 - أليز كورنيه، لاعبة كرة مضرب فرنسية.



وفيات

1666 - شاه جهان، أحد حكام الهند وباني الضريح الشهير تاج محل.

1901 - الملكة فيكتوريا، ملكة المملكة المتحدة.

1922 - فريدريك باير، كاتب وسياسي وناشط سلام دنماركي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1908.

1922 - البابا بندكت الخامس عشر، بابا الكنيسة الكاثوليكية.

1922 - كامي جوردان، عالم رياضيات فرنسي.

1968 - ديوك كاهاناموكو، لاعب أولمبي لرياضة السباحة من الولايات المتحدة.

1973 - ليندون جونسون، رئيس الولايات المتحدة السادس والثلاثون.

1974 - عبد الحميد جودة السحار، كاتب مصري.

1993 - كوبو آبي، أديب وكاتب مسرحي ومصور فوتوغرافي ومخترع ياباني.

2005 - كونسويلو بيلاثكيث، ملحن وعازف بيانو مكسيكي.

2008 - هيث ليدجر، ممثل أسترالي.



أعياد ومناسبات

يوم ذكرى الصداقة الألمانية - الفرنسية.

يوم الكاري في اليابان.



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