أكثر من رأي واحد يقود لنتيجة أحسن على الأغلب (دراسة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (دايلي ميل)

إذا كنت في مفترق طرق وبحاجة لإتخذا قرار، هل تتعامل مع هذا الموضوع بسلاسة وتلجأ لرأي خارجي آخر لترجيح كفة قرار دون الآخر؟ أم أنك تتمسك برأيك بحدة وتتخذ قرارا بنفسك وتتحمل نتائجه.. بطبيعة الحال الأمر يحتاج للكثير من السلاسة لأن الرأي الفردي لا يعني أن يكون راجحا في كل الأوقات!

في هذا الصدد، وجدت دراسة جديدة أن قيام اثنين من الرؤساء بإتخاذ القرارات أو حل المشاكل والألغاز قد يكون أفضل من القرار الفردي، حيث أوضح الباحثون أن مجموعة من 5 أشخاص، أكثر قدرة على إيجاد أجوبة أو حلول للمشاكل، مقارنة بفرد واحد، وفق صحيفة "دايلي ميل"..

في الكثير من الحالات يكون الرأي الفردي مبني على قناعات شخصية وعاطفية، إضافة إلى أن الشخص يرى من زاوية واحدة فقط، لكن الجمع بين أكثر من فكرة يعني اتحاد الأفكار فيما يشبه العصف الذهني، وبالتالي الخروج بالرأي الصائب..

وتم اختبار النظرية من خلال طرح أسئلة، مثل ارتفاع برج إيفل وعدد الأباطرة في الإمبراطورية الرومانية. وكانت أخطاء المجموعات أقل بنسبة 50% تقريبا، مقارنة بقيام شخص واحد بالإجابة، واقترح بعض الخبراء أنه من الأفضل عدم التشاور مع الآخرين، خوفا من "تقطيع الأفكار". ومع ذلك، تقول أحدث الدراسات، التي تقودها كلية لندن الجامعية، إن مشاركة الأعمال مع الآخرين واتخاذ القرارات المشتركة، يساعد على التوصل إلى الإجابة الصحيحة.

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