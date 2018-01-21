وفاة الطاهي الفرنسي الشهير بول بوكوس عن 91 عاما

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (وكالات)

توفى الطاهي الفرنسي الشهير بول بوكوس عن عمر ناهز 91 عاما، حسبما أعلن وزير الداخلية الفرنسية جيرار كولومب السبت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وكتب كولومب، العمدة السابق لمدينة ليون: "بول بوكوس توفى، وعالم الطهي في حداد"

كما نعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الطاهي الشهير بول بوكوز، ووصفه بأنه "تجسيد للمطبخ الفرنسي". تجدر الإشارة إلى أن بوكوس منحدر من بلدة كولونيي-او-مونت-أور المجاورة لليون.

وكتب كولومب: «السيد بول كان فرنسا...البساطة والكرم. التميز وفن المعيشة. بابا المتذوقين رحل عنا».

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وكانت وسائل إعلام فرنسية تحدثت عن وفاة بوكوس استنادا إلى بيانات أقاربه. ويُلقب بوكوس بـ «بابا المطبخ الفرنسي»، ووصفه دليل «جولت ميلاو» للمطاعم بأنه «طاهي القرن». ويعتبر مطعمه «ذي أوبيرج دو بونت دي كولونجس»، الحائز على تصنيف سياحي ثلاث نجوم، بالقرب من ليون قبلة لهواة تذوق الطعام من كافة أنحاء العالم.

وصار بوكوس أيقونة لفن المعيشة الرفيع بالطعام الرائع والمشروبات حتى خارج حدود بلده. وكان بوكوس ضمن حركة «نوفيل كوزين» (المطبخ الجديد) لشباب الطهاة في الماضي، والتي كانت تهدف إلى تجديد الطهي الفرنسي اعتمادا على الإعداد البسيط للطعام والمكونات الطازجة ومحلية أطباق الطعام.

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