رغبت في تطويل رموشها.. لكن النتيجة كانت "مؤذية"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تلجأ السيدة إلى عمليات التجميل لكسب الإهتمام من قبل المحيطين بها، أو لإغراء شريكها في محاوله لمنعه من الاعجاب بغيرها، بالاضافة أن وفرة المال، الترف ووقت الفراغ الزائد وكذلك البيئة الاجتماعية، كلها عوامل قد تدفع بعض السيدات إلى التوجه لعيادات التجميل والسعي وراء الكمال.. لكن المشكل أن السيدة أو الفتاة لا تقتنع بشكلها حتى لو حظيت بالإعجاب.. أو قد تعاني من مرض دائم..

وهذا ما حدث لمواطنة كندية، حيث رغبت في تطويل رموش عينيها لكي تبدو أكثر جاذبية، لكنها لم تفلح في ذلك، وبعد يومين فقط، لاحظت التورم الواضح بسبب الحساسية، حيث قالت للصحفيين، "كانت طفلتي نائمة بجواري لكني لم أتمكن من رؤيتها وكنت أعاني من صعوبة في الإبتلاع والتنفس"..

وصرحت مالكة الصالون أنه لتطويل الرموش، يستخدم نوع جديد نت المادة اللاصقة للرموش تتحسس منها إيزابيل، لذلك يتعين على كل سيدة إجراء فحص أولي قبل إجراء العملية للتأكد من عدم وجود الحساسية لدى المقبلين عليها،

وعلى الرغم من معالجة إيزابيل بمضادات الحساسية إلا أنها تقول "أصبحت عيناي أسوأ وظهر تحت إحداها كيس بمادة سائلة" وهذا فظيع جدا..

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