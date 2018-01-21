اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 21 يناير / كانون الثاني:



1189 - الملكان الإنكليزي ريتشارد الأول والفرنسي فيليب الثاني يبدآن بحشد جيوشهما باتجاه الشرق في إطار الحملة الصليبية الثالثة.

1793 - إعدام الملك لويس السادس عشر على يد الثوار الفرنسيين باستخدام المقصلة.

1864 - بدء حملة تاورانجا خلال حروب الماوري بنيوزيلندا.

1899 - تأسيس شركة أوبل للسيارات.

1915 - افتتاح أول مكتب بريد في الكويت وذلك في منزل المعتمد البريطاني.

1917 - زلزال في إندونيسيا يؤدي إلى وفاة ما يقارب ال15000 شخص.

1930 – اكتشاف كوكب بلوتو.

1954 - انطلاق الغواصة الأمريكية "نوتيلوس"، وهي أول غواصة في التاريخ تبدأ بالعمل.

1976 - إقلاع أول رحلة لطائرة الكونكورد بين باريس وريو دي جانيرو.

1978 - تأسيس البنك السعودي البريطاني المعروف باسم «ساب»، إلا أن نشاطه الفعلي بدأ في 1 يوليو من نفس العام.

1991 - هارلد الخامس يتوج ملكاً للنرويج خلفاً لأولاف الخامس.

2007 - ليبيا تعلن عن نيتها تسريح 400 ألف موظف حكومي وهو يمثل ثلث القوة العاملة وذلك في خطوة تهدف إلى تقليل الإنفاق.

2009 - الرئيس الأمريكي باراك أوباما يطالب بوقف مؤقت لمحاكمات المشتبه بتورطهم في قضايا إرهابية والتي تجرى في معتقل غوانتانامو لمدة 120 يوم.

2012 - مجلس النواب اليمني يوافق على مشروع قانون بمنح الحصانة التامة للرئيس علي عبد الله صالح وأن تنطبق هذه الحصانة على المسؤولين الذين عملوا معه في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتعلق بالأعمال ذات الدوافع السياسية ولا تنطبق على الأعمال الإرهابية، ويأتي إقرار هذا القانون تنفيذًا لبنود المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية.

2014 - تفجير يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

2016 - مقتل 41 شخصاً وإصابة 66 آخرين جراء حادث انحراف قطار عن مساره في الهند.



مواليد

1813 - جون فريمونت، عسكري ومستكشف أمريكي.

1827 - ايفان ميخيفيتش بيرفوشين، عالم رياضيات روسي.

1889 - نجيب الريحاني، ممثل مصري.

1890 - حسن البارودي، ممثل مصري.

1901 - ريكاردو زامورا، حارس مرمى كرة قدم إسباني.

1904 - بوك فان هيل، لاعب كرة قدم هولندي.

1905 - كريستيان ديور، مصمم أزياء فرنسي.

1912 - كونراد بلوخ، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1964.

1923 - باهينيو، لاعب كرة قدم إسباني.

1928 - جين شارب، أستاذ علوم سياسية أمريكي.

1933 - جوزيف آشباك، طبيب أمريكي.

1941 - سطام بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض.

1945 - جرجس جبارة، ممثل سوري.

1945 - نبيلة عبيد، ممثلة مصرية.

1951 - إريك هولدر، وزير العدل والنائب العام في الولايات المتحدة.

1953 - بول ألين، رجل أعمال أمريكي.

1954 - فيل تومبسون، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1955 - جيف كونز، فنان أمريكي.

1956 - جينا ديفيس، ممثلة أمريكية.

1963 - حكيم عليوان، لاعب كرة سلة أمريكي من أصل نيجيري.

1972 - ياسنوري ميتسودا، ملحن ياباني.

1975 - نيكي بات، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1976 - إيما بونتون، مغنية إنكليزية.

1977 - فيل نيفيل، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1977 - حسين عبد الغني، لاعب كرة قدم سعودي.

1980 - ديف كيتسون، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1980 - نانا ميزكي، مؤدية أداء صوتي يابانية.

1981 - ميشال تيلو، مغني برازيلي

1982 - سيمون رولفس، لاعب كرة قدم ألماني.

1982 - نيكولا مايو، لاعب كرة مضرب فرنسي.

1982 - دين وايتهيد، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1983 - موريتس فولتس، لاعب كرة قدم ألماني.

1987- ياسمين صبري, ممثلة مصرية

1989 - هنريخ مخيتاريان، لاعب كرة قدم أرميني.



وفيات

1519 - فاسكو نونييث دي بالبوا، مكتشف وحاكم وكونكيستدور إسباني.

1793 - لويس السادس عشر، ملك فرنسا.

1795 - صامويل واليس، مستكشف إنكليزي.

1814 - برناردين دي سان بيير، روائي فرنسي.

1831 - أخيم فون أرنيم، شاعر ألماني.

1870 - ألكسندر هيرزن، كاتب روسي.

1872 - فرانتس جريلبارتسر، كاتب نمساوي.

1901 - إليشا غراي، مخترع أمريكي.

1924 - فلاديمير لينين، أول رئيس للإتحاد السوفيتي.

1926 - كاميلو غولجي، طبيب إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1906.

1938 - جورج ميلييس، سينمائي فرنسي.

1950 - جورج أورويل، كاتب بريطاني.

1955 - أرتشي هان، لاعب أولمبي لرياضة ألعاب القوى من الولايات المتحدة.

1969 - ماري منيب، ممثلة مصرية.

1982 - زوزو ماضي، ممثلة مصرية.

1985 - جيمس بيرد، شيف و كاتب غذاء أمريكي.

2002 - بيغي لي، مغنية جاز وبوب أمريكية.

2006 - إبراهيم روجوفا، رئيس كوسوفو.

2008 - ماري سميث جونز، آخر متحدثة للغة إياك.

2014 - فاروق نجيب، ممثل مصري.



أعياد ومناسبات

يوم العلم في كيبك.

ذكرى ويلينغتون في نيوزيلندا.



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