أمريكي تناول "السوشي" يوميا.. فوجد دودة شريطية في جسمه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فوكس نيوز)

يحظى طبق "السوشي بقاعدة جماهيرية كبيرة في بلدان العالم، وحتى في البلدان العربية؛ حيث يعتبره الكثيرون طبقهم المُفضل، وأصبح هناك رواد للمطاعم التي تعمل على تقديمه، انتشرت هذه الوجبة في أمريكا عندما قام شخصان يابانيان بافتتاح مطعم سوشي في "لوس أنجلوس"، ثم تم فتتاح مطاعم أخرى في هوليوود وشيكاغو ونيويورك، وهو ما ساهم في انتشار "السوشي" في كافة الولايات المتحدة الأمريكية.. لكن مع انتشار هذه الوجبة، انتشرت أخبار سيئة تحوم حول خطر تناولها بإدمان..

وبحسب ما نقلت "فوكس نيوز"، فوجئ شاب أمريكي، تناول وجبة "السوشي" لمدة طويلة، بوجود دودة شريطية طويلة تعيش داخل جسمه مسببة له مشاكل صحية، حيث اشتكى المريض من إسهال رافقه نزيف للدم، مما استدعى معه التوجه فورا إلى قسم الطوارئ في مستشفى بولاية كاليفورنيا"..

وبعد الكشف عليه، توصل الأطباء إلى وجود "دودة شريطية" كانت السبب في معاناته، وبالفعل سحب الدودة التي بلغ طولها متر ونصف، وقدمت له الأدوية الضرورية في هذه الحالة ليتمكن من سحب ما تبقى منها داخل جسمه.. الجدير بالذكر، أن "السوشي" ربما ليس هو المسؤول عن تسرب الدودة إلى داخل جسمه، بل قد تتواجد في "السلمون" الذي يعد مكونا رئيسيا من مكونات السوشي، إذ حذر المركز الأمريكي لمراقبة الأمراض والوقاية منها من تناول "السلمون البري" الذي يكون بداخله الدود الشريطي..



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