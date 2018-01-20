فيديو .. العادة السرية مثل الطعام يثير السخرية في السعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

نشط في السعودية على نطاق واسع وسم الحبيب_العاده_السريه_كالطعام وذلك بعد أن أثار الدكتور طارق الحبيب في لقاء تلفزيوني؛ موجة من الجدل بعد قوله إن "العادة السرية" مثل الطعام والشراب تمارَس لشروط وفق الحاجة والتفريغ وليس للاستمتاع.

وقال "الحبيب" في اللقاء المثير للجدل : الإجماع على تحريم العادة السرية غير موجود عند الفقهاء كما يُشاع، والضرورة موجودة الآن أكثر مما سبق، وتحديد الضرورة مقياسه تجنُّب الوقوع في المحرّم.

وتابع: نسبة ممارسة "العادة السرية" في المجتمعات الأوروبية المفتوحة 90 % من الشباب و50 % من الشابات؛ فكيف بمجتمعات محافظة، وليس لها أيُّ أضرار سوى سرعة القذف في أول عامين بعد الزواج فقط، وأعلنت هذا الرأي قبل 20 سنة.

وأثار تصريح الحبيب العديد من ردود الفعل الغاضبة على تويتر التي هاجمت تصريح الحبيب بالرفض القاطع لمثل هذه العادات الدخليه على الإسلام، بينما اكتفى آخرين بالسخرية من الوسم.

وتعليقا على تصريح الحبيب قال الشيخ الدكتور عبدالله الشثري، أستاذ التفسير بجامعة الإمام، أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى تحريم العادة السرية، وذلك في رده على حديث الدكتور طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي، الذي نفى وجود إجماع على تحريمها.

وأضاف الشثري إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إلى العادة السرية، ولو كانت خيراً لبيّنه، مضيفاً أن ما كان مضراً طبياً فهو محظور شرعاً.

وأوضح أن الشيخ بن باز، رحمه الله، ذكر أن الأطباء أقرَّوا بمضارها، لافتاً إلى أن جمهور الفقهاء قالوا بتحريمها.

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