اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 20 يناير / كانون الثاني:



1872 - القوات الفرنسية بالجزائر تعتقل المجاهد أحمد بومرزاق بعد قيادته لثورة ضد الاحتلال الفرنسي، وثم تحكم عليه بالإعدام.

1938 - الملك فاروق ملك مصر يتزوج من صافيناز ذو الفقار والتي أصبحت تلقب بالملكة فريدة.

1941 - بداية الاحتلال الإيطالي لإرتريا.

1944 - الطيران الحربي الملكي البريطاني يلقي 2300 طن من القنابل على برلين أثناء الحرب العالمية الثانية.

1945 - إعادة تنصيب الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت رئيسًا لفترة رئاسية رابعة، وهو الرئيس الوحيد الذي تولى الحكم ثلاث فترات رئاسية كاملة ودخل بفترة رئاسية رابعة.

1953 - دوايت أيزنهاور يتولى رئاسة الولايات المتحدة.

1961 - جون كينيدي يتولى رئاسة الولايات المتحدة.

1962 - أمير دولة الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح يفتتح أولى جلسات المجلس التأسيسي المنتخب والمكلف بوضع دستور للدولة.

1969 - ريتشارد نيكسون يتولى رئاسة الولايات المتحدة.

1970 - زلزال في هوكايدو باليابان بقوة 6.4 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل شخص وإصابة 38 ووقوع أضرار طفيفة في الممتلكات.

1977 - جيمي كارتر يتولى رئاسة الولايات المتحدة.

1981 - إيران تفرج عن رهائن السفارة الأمريكية بعد 444 يوم من الإحتجاز وذلك في يوم تنصيب الرئيس رونالد ريغان رئيسًا للولايات المتحدة.

1981 - رونالد ريغان يتولى رئاسة الولايات المتحدة.

1987 - الكنيسة الأنجليكانية في بريطانيا تعلن عن اختطاف مبعوثها إلى بيروت تيري وايت.

1989 - جورج بوش الأب يتولى رئاسة الولايات المتحدة.

1993 - بيل كلينتون يتولى رئاسة الولايات المتحدة.

2001 - ثورة شعبية في الفلبين تطيح بالرئيس جوزيف استرادا وتؤدي إلى سجنه.

2001 - جورج دبليو بوش يتولى رئاسة الولايات المتحدة.

2006 - وقوع هزتين أرضيتين في أندونيسيا، الأولى قدرت بقوة 5.1 على مقياس ريختر، والثانية بلغت قوتها 5.0 على مقياس ريختر.

2007 - السيناتور هيلاري كلينتون تعلن نيتها خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2008 ممثلة عن الحزب الديموقراطي.

2009 - باراك أوباما يتولى رئاسة الولايات المتحدة ليكون أول أمريكي من أصول أفريقية يتولى هذا المنصب.

2015 - الحُوثيّون يُحكمون السيطرة على دار الرئاسة والقصر الجمهوري في صنعاء باليمن.

2016 - عُلماء من معهد كاليفورنيا للتقنية يُعلنون اكتشافهم دليلًا عن وُجود كوكبٍ تاسعٍ افتراضيّ ضمن المجموعة الشمسيَّة تبلغ كُتلته حوالي عشرة أمثال كُتلة الأرض.

2016 - مُسلَّح يفتح النار على طُلَّاب ومُوظفين في جامعة باشا خان في باكستان ويقتل أكثر من 20 شخصًا.

2017 - الرئيس الغاني المنتهية ولايته يحيى جامع يقرر مغادرة البلاد وتسليم السلطة للرئيس المنتخب آداما بارو، وبذلك ينتهي التدخل العسكري في غامبيا بطريقة سلمية.

2017 - نهاية رئاسة باراك أوباما ونائبه جو بايدن وتنصيب دونالد ترامب ومايك بنس كرئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة على التوالي.



مواليد

1775 - أندريه ماري أمبير، عالم فيزياء ورياضيات فرنسي.

1873 - يوهانس فلهلم ينسن، أديب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1944.

1877 - أحمد محرم، شاعر مصري.

1899 - كينجيرو تاكاياناغي، مخترع ياباني اخترع أول تلفاز في اليابان.

1900 - كولين كلايف، ممثل بريطاني.

1910 - سلطانة يوسف، مغنية عراقية.

1930 - بز ألدرن، رائد فضاء أمريكي.

1931 - دافيد لي، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1996.

1939 - عبد الله النسور، رئيس وزراء الأردن.

1945 - محمد جابر، ممثل كويتي.

1946 - ديفيد لينش، ممثل أمريكي.

1949 - صفية العمري، ممثلة مصرية.

1961 - محمود عبد الغفار، ممثل مصري.

1973 - الأميرة ماتيلد دوقة برابانت، زوجة ولي عهد بلجيكا الأمير فيليب دوق برابانت.

1979 - أحمد عيسى، مؤلف مصري.

1981 - أوين هارغريفز، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1983 - ماري ياغوشي، مغنية وممثلة يابانية.

1985 - مارينا إينوي، ممثلة أداء صوتي يابانية.

1986 - هبة حلواني، ممثلة سورية.

1986 - إبراهيم شهاب، لاعب كرة قدم كويتي.

وفيات

1612 - الإمبراطور رودولف الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

1936 - الملك جورج الخامس، ملك المملكة المتحدة.

1983 - غارينشيا، لاعب كرة قدم برازيلي.

1988 - عبد الغفار خان، سياسي أفغاني.

1988 - جلال الدين الحمامصي، صحفي مصري.

1992 - محمد عبد الخالق حسونة، أمين عام جامعة الدول العربية الثاني.

1994 - مات بسبي، لاعب ومدرب كرة قدم اسكتلندي.

2008 - سعاد مكاوي، مغنية مصرية.

2009 - حسين علي محفوظ، أديب ومؤرخ عراقي.

2011 - رينولدز برايس، كاتب وشاعر أمريكي.



أعياد ومناسبات

يوم القسم الرئاسي في الولايات المتحدة (كل أربع سنوات).

أول أيام برج الدلو.



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