اليوم في التاريخ
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.
حدث في مثل هذا اليوم 20 يناير / كانون الثاني:
1872 - القوات الفرنسية بالجزائر تعتقل المجاهد أحمد بومرزاق بعد قيادته لثورة ضد الاحتلال الفرنسي، وثم تحكم عليه بالإعدام.
1938 - الملك فاروق ملك مصر يتزوج من صافيناز ذو الفقار والتي أصبحت تلقب بالملكة فريدة.
1941 - بداية الاحتلال الإيطالي لإرتريا.
1944 - الطيران الحربي الملكي البريطاني يلقي 2300 طن من القنابل على برلين أثناء الحرب العالمية الثانية.
1945 - إعادة تنصيب الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت رئيسًا لفترة رئاسية رابعة، وهو الرئيس الوحيد الذي تولى الحكم ثلاث فترات رئاسية كاملة ودخل بفترة رئاسية رابعة.
1953 - دوايت أيزنهاور يتولى رئاسة الولايات المتحدة.
1961 - جون كينيدي يتولى رئاسة الولايات المتحدة.
1962 - أمير دولة الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح يفتتح أولى جلسات المجلس التأسيسي المنتخب والمكلف بوضع دستور للدولة.
1969 - ريتشارد نيكسون يتولى رئاسة الولايات المتحدة.
1970 - زلزال في هوكايدو باليابان بقوة 6.4 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل شخص وإصابة 38 ووقوع أضرار طفيفة في الممتلكات.
1977 - جيمي كارتر يتولى رئاسة الولايات المتحدة.
1981 - إيران تفرج عن رهائن السفارة الأمريكية بعد 444 يوم من الإحتجاز وذلك في يوم تنصيب الرئيس رونالد ريغان رئيسًا للولايات المتحدة.
1981 - رونالد ريغان يتولى رئاسة الولايات المتحدة.
1987 - الكنيسة الأنجليكانية في بريطانيا تعلن عن اختطاف مبعوثها إلى بيروت تيري وايت.
1989 - جورج بوش الأب يتولى رئاسة الولايات المتحدة.
1993 - بيل كلينتون يتولى رئاسة الولايات المتحدة.
2001 - ثورة شعبية في الفلبين تطيح بالرئيس جوزيف استرادا وتؤدي إلى سجنه.
2001 - جورج دبليو بوش يتولى رئاسة الولايات المتحدة.
2006 - وقوع هزتين أرضيتين في أندونيسيا، الأولى قدرت بقوة 5.1 على مقياس ريختر، والثانية بلغت قوتها 5.0 على مقياس ريختر.
2007 - السيناتور هيلاري كلينتون تعلن نيتها خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2008 ممثلة عن الحزب الديموقراطي.
2009 - باراك أوباما يتولى رئاسة الولايات المتحدة ليكون أول أمريكي من أصول أفريقية يتولى هذا المنصب.
2015 - الحُوثيّون يُحكمون السيطرة على دار الرئاسة والقصر الجمهوري في صنعاء باليمن.
2016 - عُلماء من معهد كاليفورنيا للتقنية يُعلنون اكتشافهم دليلًا عن وُجود كوكبٍ تاسعٍ افتراضيّ ضمن المجموعة الشمسيَّة تبلغ كُتلته حوالي عشرة أمثال كُتلة الأرض.
2016 - مُسلَّح يفتح النار على طُلَّاب ومُوظفين في جامعة باشا خان في باكستان ويقتل أكثر من 20 شخصًا.
2017 - الرئيس الغاني المنتهية ولايته يحيى جامع يقرر مغادرة البلاد وتسليم السلطة للرئيس المنتخب آداما بارو، وبذلك ينتهي التدخل العسكري في غامبيا بطريقة سلمية.
2017 - نهاية رئاسة باراك أوباما ونائبه جو بايدن وتنصيب دونالد ترامب ومايك بنس كرئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة على التوالي.
مواليد
1775 - أندريه ماري أمبير، عالم فيزياء ورياضيات فرنسي.
1873 - يوهانس فلهلم ينسن، أديب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1944.
1877 - أحمد محرم، شاعر مصري.
1899 - كينجيرو تاكاياناغي، مخترع ياباني اخترع أول تلفاز في اليابان.
1900 - كولين كلايف، ممثل بريطاني.
1910 - سلطانة يوسف، مغنية عراقية.
1930 - بز ألدرن، رائد فضاء أمريكي.
1931 - دافيد لي، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1996.
1939 - عبد الله النسور، رئيس وزراء الأردن.
1945 - محمد جابر، ممثل كويتي.
1946 - ديفيد لينش، ممثل أمريكي.
1949 - صفية العمري، ممثلة مصرية.
1961 - محمود عبد الغفار، ممثل مصري.
1973 - الأميرة ماتيلد دوقة برابانت، زوجة ولي عهد بلجيكا الأمير فيليب دوق برابانت.
1979 - أحمد عيسى، مؤلف مصري.
1981 - أوين هارغريفز، لاعب كرة قدم إنكليزي.
1983 - ماري ياغوشي، مغنية وممثلة يابانية.
1985 - مارينا إينوي، ممثلة أداء صوتي يابانية.
1986 - هبة حلواني، ممثلة سورية.
1986 - إبراهيم شهاب، لاعب كرة قدم كويتي.
وفيات
1612 - الإمبراطور رودولف الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
1936 - الملك جورج الخامس، ملك المملكة المتحدة.
1983 - غارينشيا، لاعب كرة قدم برازيلي.
1988 - عبد الغفار خان، سياسي أفغاني.
1988 - جلال الدين الحمامصي، صحفي مصري.
1992 - محمد عبد الخالق حسونة، أمين عام جامعة الدول العربية الثاني.
1994 - مات بسبي، لاعب ومدرب كرة قدم اسكتلندي.
2008 - سعاد مكاوي، مغنية مصرية.
2009 - حسين علي محفوظ، أديب ومؤرخ عراقي.
2011 - رينولدز برايس، كاتب وشاعر أمريكي.
أعياد ومناسبات
يوم القسم الرئاسي في الولايات المتحدة (كل أربع سنوات).
أول أيام برج الدلو.
للمتابعة اليومية والمستمرة لـ"اليوم في التاريخ" إضغط هنا.