خطأ بإطلاق الألعاب النارية يخلق هلعا في أستراليا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كادت فرحة الألعاب النارية في ولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية خلال إحتفالات رأس السنة أن تنقلب إلى كارثة حينما اندلعت النيران بعد وقوع خطأ في إطلاقها، ولأن الحشود كانت أبعد نسبيا عن موقع إطلاق الألعاب، فقد أصيب فقط مختصين في إطلاقها كانا على متن سفينة في ساحل "نيو ساوث سانترال"، لكنهما لم يتعرضا للأذى حيث قفزا من السفينة مباشرة بعد إندلاع النيران..

وانتشر فيديو فور وقوع الحادث، حيث أظهر صعود ألسنة النيران الكثيفة التي كانت تتقاذف دفعة واحدة، كما تبين هروب بعض الأشخاص تفاديا للنيران وتفاقم الوضع، فيما هرع الأطفال برفقة ذويهم حينما انطلقت النيران بشكل مفاجئ.. ورغم النيران المشتعلة لم يصب أحد من الحشد بأذى، وتم السيطرة على الوضع من قبل رجال الأطفاء..



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