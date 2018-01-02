اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 2 يناير / كانون الثاني:



1492 - نهاية الحكم الإسلامي لأيبيريا بسقوط غرناطة واستسلام ملكها أبو عبد الله محمد الثاني عشر.

1757 - البريطانيون يستولون على مدينة كلكتا الهندية.

1788 - جورجيا تصبح الولاية الرابعة التي تقر وتوافق على الانضمام إلى الكونفدرالية الأمريكية.

1793 - بروسيا وروسيا تقتسمان بولندا.

1865 - قيام الخديوي إسماعيل بتأسيس الهيئة القومية للبريد المصري

1890 - إدارة الرئيس الأمريكي بنجامين هاريسون تعين "أليس سانجر" كأول امرأة تنضم إلى هيئة موظفي البيت الأبيض.

1900 - جون هاي يعلن عن سياسة الباب المفتوح لتشجيع التجارة مع الصين.

1929 – كندا والولايات المتحدة تتفقان على حماية شلالات نياجارا.

1937 - إنكلترا وإيطاليا توقعان على "اتفاق البحر المتوسط" وصيانة استقلال إسبانيا.

1942 - مانيلا تسقط بيد القوات اليابانبة في الحرب العالمية الثانية.

1943 - القوات الألمانية تبدأ انسحابها من القوقاز بعد أن حاصرتهم الثلوج خلال الحرب العالمية الثانية.

1946 - ملك ألبانيا زوغو الأول يتنازل عن العرش مع احتفاظه بحقه فيه ويبقى في الإسكندرية وذلك لعدم قدرته على العودة لبلاده التي سيطر عليها الشيوعيون.

1947 - الزعيم الهندي مهاتما غاندي يبدأ مسيرة من أجل السلام في الهند بعد أن ظهرت بوادر الحرب الأهلية بين الهندوس والمسلمين في شبه القارة الهندية مع اقتراب الاستقلال من الاحتلال البريطاني.

1905 - توقيع اتفاقية بورتسمث بين اليابان وروسيا لإنهاء الحرب بينهما بوساطة الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت.

1964 - الفريق أيوب خان يتولى رئاسة باكستان.

1986 - افتتاح المسرح القومي في مصر بعد إعادة تجديده.

2007 - بان كي مون يستلم مهامه كأمين عام للأمم المتحدة من سلفه كوفي عنان.

2009 - الشيخ سعود بن راشد المعلا يتولى حكم إمارة أم القيوين خلفًا لوالده الشيخ راشد بن أحمد المعلا.

2014 - حزب رابطة عوامي البنغلاديشي يفوز في الانتخابات العامة وسط أعمال عنف.



مواليد

1927 - الخواجة بيجو، ممثل مصري.

1931 - فرانتشيك شافرانيك، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي.

1936 - حمد المزيني، ممثل سعودي.

1938 - فاروق الباز، عالم جيولوجيا أمريكي من أصل مصري.

1941 - عبد الوهاب الدكالي، مطرب وموسيقار مغربي.

1960 - ناوكي أوراساوا، كاتب ورسام مانغا وموسيقي ياباني.

1968 - كوبا غودينغ جونير، ممثل أمريكي.

1969 - دومينيغوس، لاعب ومدرب كرة قدم برتغالي.

1972 - ياسمين النجار، ممثلة تونسية.

1977 - آهو توركبنش، ممثلة تركية.

1981 - ماكسيميليانو رودريغيز، لاعب كرة قدم أرجنتيني.

1983 - كايت بوسورث، ممثلة أمريكية.

1984 - سلطان الطوقي، لاعب كرة قدم عُماني.

1987 - عبد الله الطراروة، ممثل كويتي.

1988 - جوني إيفانز، لاعب كرة قدم أيرلندي شمالي.

1991 - دافيد سانتون، لاعب كرة قدم إيطالي.



وفيات

1993 - كمال حسين، ممثل مصري.

1995 - محمد سياد بري، رئيس الصومال.

1995 - مانويل ريفيرا، رسام إسباني.

2009 - راشد بن أحمد المعلا، حاكم إمارة أم القيوين.



أعياد ومناسبات

يوم القديس باسيليوس.



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