اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 19 يناير / كانون الثاني:



1268 - المسلمون بقيادة الظاهر بيبرس يستردون يافا من الصليبيين.

1792 - مجلس الأمة الفرنسي المنبثق عن الثورة الفرنسية يحكم بإعدام الملك لويس السادس عشر وعائلته بتهمة الخيانة العظمى.

1820 - إمارة دبي ترتبط بحماية مع المملكة المتحدة.

1839 - الأسطول البريطاني بقيادة "هنس" يتمكن من احتلال عدن ليبدأ استعمارًا لها دام حتى عام 1967.

1883 - توماس إديسون يضع أول نظام إضاءة كهربائي في الخدمة.

1899 - بريطانيا تفصل السودان عن مصر وتعلن السودان المصري الإنكليزي.

1915 - "مناطيد زبلين" الألمانية تقصف مدينة يارموث بالمملكة المتحدة وتقتل 20 شخصًا، وهو أول قصف جوي في التاريخ وذلك في الحرب العالمية الأولى.

1918 - اندلاع أول المعارك بين الحرس الأحمر والحرس الأبيض في الحرب الأهلية الفنلندية.

1919 - بداية أعمال مؤتمر فرساي الذي أنهى الحرب العالمية الأولى.

1941 - القوات البريطانية تهاجم مستعمرة إرتريا الإيطالية وذلك في الحرب العالمية الثانية.

1942 - القوات اليابانية تحتل بورما أثناء الحرب العالمية الثانية.

1956 - انضمام السودان إلى جامعة الدول العربية.

1966 - أنديرا غاندي تتولى رئاسة الوزراء في الهند.

1975 - زلزال في منطقة حدود كشمير والتبت بقوة 6.8 على مقياس ريختر قتل فيه 42 شخص وإصيب 40 وشرد 2500، وشعر بالهزة في نيودلهي في الهند ولاهور وراولبندي في باكستان.

1977 - تساقط الثلوج لأول مرة فوق مدينة ميامي في فلوريدا، وهي المرة الوحيدة المسجلة في التاريخ.

1981 - وقوع زلزال إريان بإندونيسيا بقوة 6.8 على مقياس ريختر أدى إلى مقتل 305 شخص وحوالي 1000 مفقود في الجبال ودفنت الإنهيارات الأرضية العديد من القرى.

1981 - مسؤولين إيرانيون وأمريكيون يوقعون اتفاقًا على إطلاق 52 محتجزاً في السفارة الأمريكية في طهران.

1983 - بوليفيا تعتقل الضابط النازي كلاوس باربي.

1984 - انتفاضة 1984 بالمغرب

1993 - التشيك وسلوفاكيا ينضمان لمنظمة الأمم المتحدة.

1995 - زلزال في كولومبيا بقوة 6.6 على مقياس ريختر.

2009 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى من نوعها في الكويت بحضور 17 من الرؤساء العرب وأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ورئيس السنغال عبد الله واد بصفته رئيسًا لمنظمة التعاون الاسلامي.

2011 - زلزال عنيف يضرب جنوب غربي باكستان بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر وشعر به بأنحاء متفرقة من باكستان والهند وإيران ودبي والبحرين.

2017 - انهيار مبنى بلاسكو إثر حريق هائل يُسفِر عن مقتل 20 رجل إطفاء وإصابة 70 آخرين في العاصمة طهران.



مواليد

1736 - جيمس واط، مهندس اسكتلندي.

1809 - إدغار آلان بو، شاعر وكاتب أمريكي.

1813 - هنري بسمر، مخترع بريطاني وصاحب طريقة بسمر لصناعة الصلب.

1839 - بول سيزان، رسام فرنسي.

1878 - هيربرت تشابمان، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.

1912 - ليونيد كانتروفيتش، اقتصادي روسي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1975.

1959 - مجدي الإبياري، كاتب مصري.

1966 - ستيفان إدبرغ، لاعب كرة مضرب سويدي.

1968 - مات هيل، ممثل كندي.

1969 - بريدراج مياتوفيتش، لاعب كرة قدم من الجبل الأسود.

1969 - ستيف ستاونتون، لاعب كرة قدم أيرلندي.

1972 - أنغام، مغنية مصرية.

1972 - دريا دي ماتو، ممثلة أمريكية.

1977 - لاورين، لاعب كرة قدم كاميروني.

1980 - مي عز الدين، ممثلة مصرية.

1981 - أسيير دل هورنو، لاعب كرة قدم إسباني.

1984 - حسين ياسر، لاعب كرة قدم قطري من أصل مصري.

1986 - سلوى الجراش، مغنية وممثلة بحرينية.

1992 - شون جونسون، لاعبة جمباز فني أمريكية.



وفيات

1881 - أوجوست مارييت، عالم فرنسي في علم المصريات.

1945 - السير هنري جون جوفاين، جراح بريطاني.

1979 - صلاح منصور، ممثل مصري.

1993 - عصمت عبد العليم، ممثلة ومغنية مصرية.

2002 - يحيى العلمي، مخرج مصري.

2007 - هرانت دينك، صحافي تركي.

2013 - وحيد سيف، ممثل مصري.

2013 - نبيل الهجرسي، ممثل مصري.

2013 - عبد الرحيم الكومري، عداء مغربي.

2013 - تايهو كوكي، مصارع ياباني.



أعياد ومناسبات

يوم الكاراوكي في اليابان.



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