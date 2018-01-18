مستخدمو "تويتر" يعلقون على وزن ترامب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انهالت التعليقات على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن كشف أول كشف طبي يخضع له أنه مصاب بالسمنة الزائدة، وكذب البعض ما ذكره التقرير حول وزن ترامب والذي كشفه طبيب البيت الأبيض، مؤكدين أن وزنه أكبر من ذلك.

وعرض أحد حراس شركة جلاكسي ويدعى جيمس جان تقديم 100 ألف دولار لإحدى الجمعيات الخيرية لو استطاع الرئيس الأمريكي الوقوف على ميزان دقيق للتحقق من وزنه، وذكر أحد مستخدمي "تويتر" أنه لا فرصة لترامب الذي يزن 239 باوندا، موضحا أنه سمين جدا، ونشر البعض صورا قارنوا فيها بين وزن نجم كرة البيسبول ألبرت بوجولس ووزن ترامب، متسائلين كيف يكون الاثنان نفس الوزن.

وأكد آخرون أن مظهر الرئيس الأمريكي يوحي بأن وزنه أكثر من 100 كجم، فأورد بعضهم صورة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وهو مع المرشحة الرئاسية ووزيرة الخارجية السابقة وكانهم يسخرون من ترامب، كما طالب بعض النشطاء بوزن دقيق لترامب.

وجاءت تلك التعليقات بعد أن أعلن طبيب البيت الأبيض روني جاكسون ما كشفه التقرير الطبي الذي أجراه ترامب، مؤكدا صحة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا تثير القلق، لا منه ولا عليه، فهو لا يعاني من العته والخرف أو ألزهايمر، أو أي نوع من المشكلات الإدراكية، وأضاف أن ترامب البالغ عمره 71 وطوله 190 سنتيمترا، يحتاج إلى تغيير نظامه الغذائي وممارسة الرياضة أكثر لتقليص بدانته ووزنه الذي يزيد على 108 كيلو جرامات "وإذا فعل ذلك فبإمكانه العيش 200 سنة إذا أراد".

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