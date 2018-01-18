سعوديون يختارون بين القهوة والشاي .. فماذا قالوا؟!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

مواضيع عديدة شغلت المغردون في السعودية كان أبرزها اليوم هو سؤال أطلقه المغرد سالم المزاعل قال فيه "ماذا تشرب أكثر شاي أم قهوة"، شهد الوسم اقبالا كبيرا من الآف المغردين ليتصدر قائمة الوسوم الأعلى تداولا في السعودية وعدة دول عربية بعدد تغريدات تجاوز الـ 40 ألف تغريدة

وكان من أبرز التغريدات التي تفاعلت مع الوسم ماكتبته الدكتورة زكية العتيبي التي قالت :-



وكتب خالد :-

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