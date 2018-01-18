اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 18 يناير / كانون الثاني:



1778 - جيمس كوك يكتشف جزر هاواي ويسميها جزر ساندويتش.

1788 - وصول 736 متهم بريطاني من المبعدين من إنكلترا إلى أستراليا.

1863 - إسماعيل باشا يتولى حكم مصر بعد وفاة عمه الوالي محمد سعيد باشا.

1896 - عرض جهاز الأشعة السينية لأول مرة.

1911 - أول هبوط لطائرة على متن حاملة طائرات مما فتح الباب على مصراعيه لتشييد مثل هذه السفن.

1919 - افتتاح أعمال مؤتمر باريس للسلام في فرساي في فرنسا.

1943 - السوفييت يعلنون كسر حصار لينينغراد من قبل الفيرماخت.

1952 - بدأ الثورة الشعبية التونسية ضد الاحتلال الفرنسي، والسلطات الفرنسية تلقي القبض على الحبيب بورقيبة.

1976 - الميليشيات المسيحية اللبنانية تجتاح الكرنتينا في بيروت وتخلف 1000 قتيل على الأقل وذلك أثناء ما عرف باسم حرب السنتين.

1981 - انعقاد مؤتمر القمة الإسلامية في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

1982 - زلزال في بحر إيجة بقوة 7.0 على مقياس ريختر شعر به في كافة أنحاء اليونان وبلغاريا وجنوب شرق إيطاليا وجنوب شرق يوغوسلافيا وغرب تركيا.

2002 - انتهاء الحرب الأهلية في سيراليون.

2003 - عاصفة نارية في كانبرا بأستراليا تقتل 4 وتحرق 491 منزلًا.

2007 - عاصفة تضرب المملكة المتحدة وغرب أوروبا تعد الأسوء منذ عشرين عامًا تتسبب بخسائر كبيرة وتؤدي إلى إغلاق المطارات والموانئ وغرق بعض السفن ووفاة حوالي 50 شخص وجرح المئات.

2011 - التجمع الدستوري الديمقراطي في تونس يطرد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وستة من أقرب معاونيه من صفوفه وذلك بعد أيام من الإطاحة به، ورئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع والوزير الأول محمد الغنوشي يستقيلا من الحزب بسبب سعيهما لفصل الدولة عن الحزب.



مواليد

1689 - شارل مونتسكيو، مفكر فرنسي وصاحب نظرية فصل السلطات.

1892 - أوليفر هاردي، ممثل أمريكي.

1926 - صلاح ذو الفقار، ممثل مصري.

1937 - جون هيوم، سياسي أيرلندي شمالي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1998.

1955 - كيفين كوستنر، ممثل أمريكي.

1961 - بيتر بيردسلي، لاعب ومدرب كرة قدم إنكليزي.

1966 - طارق العلي، ممثل كويتي.

1967 - إيفان زامورانو، لاعب كرة قدم تشيلي.

1970 - عبد المنعم عمايري، ممثل سوري.

1971 - جوسيب غوارديولا، لاعب ومدرب كرة قدم إسباني.

1977 - مبارك عبد العزيز، لاعب كرة قدم كويتي.

1978 - بوغدان لوبونت، حارس مرمى كرة قدم روماني.

1979 - باولو فيريرا، لاعب كرة قدم برتغالي.

1980 - روبرت غرين، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1981 - أوليفيه روكوس، لاعب كرة مضرب بلجيكي.

1982 - نواف المنصور، لاعب كرة قدم كويتي.

1985 - ريكاردو مونتوليفو، لاعب كرة قدم إيطالي.

1987 - يوهان دجورو، لاعب كرة قدم سويسري.

1988 - عبد الله الشمالي، لاعب كرة قدم كويتي.



وفيات

1936 - مكسيم غوركي، أديب روسي.

1936 - روديارد كبلينغ، أديب بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1907.

1974 - حسن البارودي، ممثل مصري.

1985 - محمود محمد طه، مفكر وكاتب سوداني.

1995 - أدولف بوتنانت، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1939.

2009 - علي سلطان، ممثل كويتي.



أعياد ومناسبات

يوم وليمة الصليب لدى الأرثوذكسية الشرقية.



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