نجاة حصان من هجوم مزدوج شنه أسد ونمر في سيرك بالصين (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أحد أكثر المشاهد رواجا في البرية هو انقضاض بعض المفترسات على فرائسها، أما عن حضور واحدة من تلك الوقائع، فذلك ما يمكن أن يكون شبه مستحيل، صحيح أن الامر وقع أمام بعض زوار الحدائق الكبرى والمحميات الطبيعية، مثل محمية يوكون في أمريكا الشمالية، ولكن أولئك اعترفوا بأن الحظ فقط هو ما مكنهم من النظر بأم العين الى إحدى أعظم تجليات الطبيعة..

وهذا ما حصل بالضبط في الصين إلا أن مسرح الهجوم لم يكن غابة أو حديقة برية، إذ حالف الحظ جمهور سيرك بأكمله وتابعوا مبارزة لم تكن عادلة إذ تلقت الضحية المفترضة، دعما كبيرا من بعض مروضي الحيوانات المفترسة.

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شكل أسد ونمر حلفا وانقضا على حصان داخل حلبة السيرك، خلال أداء عروض تجريبية في مدينة تسانغتشو في مقاطعة خبى شرقي الصين. ويظهر مقطع الفيديو، الأسد والنمر وهما يهاجمان الحصان أمام أعين المدربين الذين نجحوا بتخليص الحصان بعد استخدامهم السياط.

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