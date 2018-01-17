​​​​​​​بيع ذيل ديناصور في مزاد لصالح مشروع إعمار في المكسيك

أخبار الآن | مكسيكو سيتي - المكسيك ( رويترز )



يُطرح ذيل ديناصور منقرض عُثر عليه في المغرب للبيع في مزاد بالمكسيك لجمع أموال لإعادة بناء آلاف المدارس التي ألحق زلزالان ضربا الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية في شهر سبتمبر أيلول الماضي أضرارا بها، وأفادت دار مورتون للمزادات التي تنظِم المزاد بأن ذيل الديناصور الذي يبلغ طوله أربعة أمتار ويزن 180 كيلوجراما سيُطرح بسعر أساسي لا يقل عن 95 مليون دولار 1.8 مليون بيزو مكسيكي (95805 ملايين دولار).

وأي مبلغ سيزيد عن هذا السعر سيمنح لمؤسسة (بي.بي.في.إيه بانكامر) للمساعدة في تمويل إعادة بناء نحو خمسة آلاف مدرسة متضررة، ويخص الذيل ديناصور طوله 17 مترا ويزن 22 طنا كان يعيش بين جبال أطلس في المغرب في الفترة الجوراسية الوسطى قبل نحو 165 مليون عام. وهو من نوع الديناصورات آكلة العشب ذات الأربعة أرجل وهي من بين أضخم حيوانات على الأرض.

وأودى الزلزالان اللذان ضربا المكسيك بحياة ما يقدر بنحو 480 شخصا وتسببا في أضرار تقدر بمليارات الدولارات، وقال أدولفو ألبو من مؤسسة (بي.بي.في.إيه بانكامر) لرويترز "التعليم عنصر على قدر هائل من الأهمية بالنسبة للبلد، عنصر للحراك الاجتماعي ولهذا السبب ندعم إعادة بناء المدارس"، وقال إن المؤسسة تأمل أن يباع الذيل بسعر أكبر بكثير من السعر الأساسي.

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