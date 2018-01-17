اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 17 يناير / كانون الثاني:



1287 - ألفونسو الثالث ملك أراغون يغزو منورقة.

1773 - جيمس كوك يعبر الدائرة القطبية الجنوبية ليكون بذلك أول من يعبرها.

1819 - سيمون بوليفار يعلن عن قيام جمهورية كولومبيا.

1852 - المملكة المتحدة تعترف باستقلال مستعمرات البوير في ترانسفال بجنوب أفريقيا.

1885 - القوات البريطانية تهزم دراويش المهدي في معركة أبو طليح بعد خسائر فادحة منعتها عن هدفها الرئيسي وهو نجدة الجنرال تشارلز جورج غوردون في الخرطوم.

1917 - الولايات المتحدة تدفع 25 مليون دولار للدنمارك مقابل التنازل عن الجزر العذراء في البحر الكاريبي.

1941 - قوات الكومينتانغ تفتح النار على القوات الشيوعية بأمر من شيانج كاي شيك مستأنفة الحرب الأهلية الصينية.

1946 - انعقاد أول جلسة لمجلس الأمن الدولي.

1947 - انضمام الصرب إلى جمهورية يوغوسلافيا.

1962 - تشكيل أول حكومة في الكويت وذلك بعد انتخابات المجلس التأسيسي، وكانت الحكومة برئاسة أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح.

1962 - انعقاد أول مؤتمر قمة عربي في القاهرة.

1986 - الزعيم الليبي معمر القذافي يصدر أوامر بوقف الهجوم الإعلامي على مصر.

1991 - بداية عملية عاصفة الصحراء في حرب الخليج الثانية وذلك لتحرير الكويت من الغزو العراقي.

1996 - قبول التشيك عضوًا في الاتحاد الأوروبي.

2009 - منتخب عُمان يفوز بكأس بطولة الخليج لكرة القدم التاسعة عشر والمقامة في سلطنة عمان لأول مرة في تاريخه وذلك بعد فوزه على المنتخب السعودي بركلات الترجيح.

2011 - الإعلان عن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة والتي يرأسها محمد الغنوشي ويشارك بها زعماء من المعارضة وذلك بعد أيام من الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.

2011 - المدعي العام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار يسلم قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة القرار الاتهامي بشأن اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.



مواليد

1504 - بيوس الخامس، بابا فاتيكاني.

1560 - غاسبار بوهين، عالم سويسري في علم النبات.

1600 - بيدرو كالديرون دي لا باركا، عسكري وكاتب مسرحي وشاعر إسباني.

1666 - أنطونيو ماريا فالسالفا، طبيب تشريح إيطالي.

1706 - بنجامين فرانكلين، كاتب ومخترع وسفير أمريكي.

1820 - آن برونته، روائية وشاعرة بريطانية.

1834 - أوغست وايزمان، عالم أحياء تطوري ألماني.

1863 - قسطنطين ستانيسلافسكي، مخرج وممثل مسرحي روسي.

1880 - ماك سينيت، منتج أفلام أمريكي.

1905 - يحيى حقي، كاتب روائي مصري.

1905 - غييرمو ستابيلي، لاعب ومدرب كرة قدم أرجنتيني.

1910 - محمد بن الحسن الوزاني، سياسي وصحفي مغربي.

1911 - جورج ستيجلر، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1982.

1911 - غافريل كاتشالين، لاعب ومدرب كرة قدم روسي.

1918 - نعمان عاشور، مسرحي وأديب مصري.

1920 - أميرة أمير، ممثلة مصرية.

1928 - فيدال ساسون، مصفف شعر بريطاني.

1931 - جيمس إيرل جونز، ممثل أمريكي.

1933 - داليدا، مغنية إيطالية / مصرية / فرنسية.

1935 - روث آن مينر، سياسية أمريكية.

1937 - نبيل بدر، ممثل مصري.

1940 - تاباري فازكيز، رئيس الأوروغواي.

1942 - محمد علي كلاي، ملاكم أمريكي.

1950 - يان زفيهليك، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي.

1962 - جيم كاري، ممثل كندي.

1964 - ميشيل أوباما، محامية أمريكية وزوجة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وسيدة أولى سابقة.

1965 - د. ج. كاروسو، مخرج ومنتج أمريكي.

1969 - نافين أندروز، ممثل إنكليزي.

1970 - جندي تارتاكوفسكي، رسام رسوم متحركة أمريكي من أصل روسي.

1971 - ريتشارد بيرنز، متسابق راليات إنكليزي.

1973 - كواتيموك بلانكو، لاعب كرة قدم مكسيكي.

1974 - يانغ تشين، لاعب كرة قدم صيني.

1974 - لاله ولادن بيجاني، أختان توأمان ملتصقتان من إيران.

1975 - جيهان راتب، ممثلة ومغنية مصرية.

1975 - فريدي رودريغز، ممثل بورتوريكي.

1980 - زوي ديسكانل، ممثلة ومغنية أمريكية.

1981 - محمد فهاد، لاعب كرة قدم كويتي.

1981 - وارن فيني، لاعب كرة قدم إيرلندي شمالي.

1982 - دواين وايد، لاعب كرة سلة أمريكي.

1983 - ألفارو أربيلوا، لاعب كرة قدم إسباني.

1984 - كالفين هاريس، مغني وكاتب أغاني اسكتلندي.

1985 - بابلو بارينتوس، لاعب كرة قدم أرجنتيني.

1988 - هيكتور مورينو، لاعب كرة قدم مكسيكي.



وفيات

1040 - مسعود بن محمود الغزنوي، سلطان الدولة الغزنوية.

1168 - تييري كونت فلاندرز.

1893 - رذرفورد هايز، رئيس الولايات المتحدة التاسع عشر.

1961 - باتريس لومومبا، زعيم وثائر كونغولي.

1996 - مصطفى سيد أحمد مغن سوداني.

2002 - كاميلو خوسيه ثيلا، شاعر إسباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1989.

2006 - أبو البراء أحمد القاضي الشرعي في الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر.

2010 - دايسكي غوري، ممثل أداء صوتي ياباني.

2010 - إيريك سيغال، روائي أمريكي.

2010 - جيوتي باسو، سياسي هندي.

2012 - محمد رويشة، موسيقي مغربي.

2012 - أحمد حميده، كاتب مصري.

2013 - محمود عبد العزيز مغن سوداني.

2015 - فاتن حمامة، مُمثلة مصريَّة.



أعياد ومناسبات

عيد القديس أنطونيوس الكبير.



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