اليوم في التاريخ
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.
حدث في مثل هذا اليوم 17 يناير / كانون الثاني:
1287 - ألفونسو الثالث ملك أراغون يغزو منورقة.
1773 - جيمس كوك يعبر الدائرة القطبية الجنوبية ليكون بذلك أول من يعبرها.
1819 - سيمون بوليفار يعلن عن قيام جمهورية كولومبيا.
1852 - المملكة المتحدة تعترف باستقلال مستعمرات البوير في ترانسفال بجنوب أفريقيا.
1885 - القوات البريطانية تهزم دراويش المهدي في معركة أبو طليح بعد خسائر فادحة منعتها عن هدفها الرئيسي وهو نجدة الجنرال تشارلز جورج غوردون في الخرطوم.
1917 - الولايات المتحدة تدفع 25 مليون دولار للدنمارك مقابل التنازل عن الجزر العذراء في البحر الكاريبي.
1941 - قوات الكومينتانغ تفتح النار على القوات الشيوعية بأمر من شيانج كاي شيك مستأنفة الحرب الأهلية الصينية.
1946 - انعقاد أول جلسة لمجلس الأمن الدولي.
1947 - انضمام الصرب إلى جمهورية يوغوسلافيا.
1962 - تشكيل أول حكومة في الكويت وذلك بعد انتخابات المجلس التأسيسي، وكانت الحكومة برئاسة أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح.
1962 - انعقاد أول مؤتمر قمة عربي في القاهرة.
1986 - الزعيم الليبي معمر القذافي يصدر أوامر بوقف الهجوم الإعلامي على مصر.
1991 - بداية عملية عاصفة الصحراء في حرب الخليج الثانية وذلك لتحرير الكويت من الغزو العراقي.
1996 - قبول التشيك عضوًا في الاتحاد الأوروبي.
2009 - منتخب عُمان يفوز بكأس بطولة الخليج لكرة القدم التاسعة عشر والمقامة في سلطنة عمان لأول مرة في تاريخه وذلك بعد فوزه على المنتخب السعودي بركلات الترجيح.
2011 - الإعلان عن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة والتي يرأسها محمد الغنوشي ويشارك بها زعماء من المعارضة وذلك بعد أيام من الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.
2011 - المدعي العام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار يسلم قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة القرار الاتهامي بشأن اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
مواليد
1504 - بيوس الخامس، بابا فاتيكاني.
1560 - غاسبار بوهين، عالم سويسري في علم النبات.
1600 - بيدرو كالديرون دي لا باركا، عسكري وكاتب مسرحي وشاعر إسباني.
1666 - أنطونيو ماريا فالسالفا، طبيب تشريح إيطالي.
1706 - بنجامين فرانكلين، كاتب ومخترع وسفير أمريكي.
1820 - آن برونته، روائية وشاعرة بريطانية.
1834 - أوغست وايزمان، عالم أحياء تطوري ألماني.
1863 - قسطنطين ستانيسلافسكي، مخرج وممثل مسرحي روسي.
1880 - ماك سينيت، منتج أفلام أمريكي.
1905 - يحيى حقي، كاتب روائي مصري.
1905 - غييرمو ستابيلي، لاعب ومدرب كرة قدم أرجنتيني.
1910 - محمد بن الحسن الوزاني، سياسي وصحفي مغربي.
1911 - جورج ستيجلر، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1982.
1911 - غافريل كاتشالين، لاعب ومدرب كرة قدم روسي.
1918 - نعمان عاشور، مسرحي وأديب مصري.
1920 - أميرة أمير، ممثلة مصرية.
1928 - فيدال ساسون، مصفف شعر بريطاني.
1931 - جيمس إيرل جونز، ممثل أمريكي.
1933 - داليدا، مغنية إيطالية / مصرية / فرنسية.
1935 - روث آن مينر، سياسية أمريكية.
1937 - نبيل بدر، ممثل مصري.
1940 - تاباري فازكيز، رئيس الأوروغواي.
1942 - محمد علي كلاي، ملاكم أمريكي.
1950 - يان زفيهليك، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي.
1962 - جيم كاري، ممثل كندي.
1964 - ميشيل أوباما، محامية أمريكية وزوجة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وسيدة أولى سابقة.
1965 - د. ج. كاروسو، مخرج ومنتج أمريكي.
1969 - نافين أندروز، ممثل إنكليزي.
1970 - جندي تارتاكوفسكي، رسام رسوم متحركة أمريكي من أصل روسي.
1971 - ريتشارد بيرنز، متسابق راليات إنكليزي.
1973 - كواتيموك بلانكو، لاعب كرة قدم مكسيكي.
1974 - يانغ تشين، لاعب كرة قدم صيني.
1974 - لاله ولادن بيجاني، أختان توأمان ملتصقتان من إيران.
1975 - جيهان راتب، ممثلة ومغنية مصرية.
1975 - فريدي رودريغز، ممثل بورتوريكي.
1980 - زوي ديسكانل، ممثلة ومغنية أمريكية.
1981 - محمد فهاد، لاعب كرة قدم كويتي.
1981 - وارن فيني، لاعب كرة قدم إيرلندي شمالي.
1982 - دواين وايد، لاعب كرة سلة أمريكي.
1983 - ألفارو أربيلوا، لاعب كرة قدم إسباني.
1984 - كالفين هاريس، مغني وكاتب أغاني اسكتلندي.
1985 - بابلو بارينتوس، لاعب كرة قدم أرجنتيني.
1988 - هيكتور مورينو، لاعب كرة قدم مكسيكي.
وفيات
1040 - مسعود بن محمود الغزنوي، سلطان الدولة الغزنوية.
1168 - تييري كونت فلاندرز.
1893 - رذرفورد هايز، رئيس الولايات المتحدة التاسع عشر.
1961 - باتريس لومومبا، زعيم وثائر كونغولي.
1996 - مصطفى سيد أحمد مغن سوداني.
2002 - كاميلو خوسيه ثيلا، شاعر إسباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1989.
2006 - أبو البراء أحمد القاضي الشرعي في الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر.
2010 - دايسكي غوري، ممثل أداء صوتي ياباني.
2010 - إيريك سيغال، روائي أمريكي.
2010 - جيوتي باسو، سياسي هندي.
2012 - محمد رويشة، موسيقي مغربي.
2012 - أحمد حميده، كاتب مصري.
2013 - محمود عبد العزيز مغن سوداني.
2015 - فاتن حمامة، مُمثلة مصريَّة.
أعياد ومناسبات
عيد القديس أنطونيوس الكبير.
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