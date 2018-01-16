مغردون ينعون "فهد غزولي" عبر تويتر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

توفي صباح اليوم الثلاثاء الممثل والمنتج السعودي فهد غزولي بعد أسبوعين من دخوله العناية المركزة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة اثر تعرضه لجلطة.

ونعى مغردون سعوديون "غزولي" بعدة تغريدات تحت وسم الذي تصدر قائمة الوسوم الأعلى تداولا بعدد تغريدات تجاوز الـ 25 ألف تغريدة.



جدير بالذكر أن الفنان الراحل على ليسنس المعهد العالي للسينما ونال العديد من الدورات في مجالات ( الإخراج والسيناريو والتصوير ) من جمهورية مصر العربية،

وهو عضو في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة، وعضو جمعية المسرحيين السعوديين، وألّف كثير من الأعمال الدرامية والأفلام منها العائد في منتصف الصيف، لكل مثل حكاية، صور، والأفلام البحث عن الذات ومقبرة الأحياء وغيرها. وشارك في كثير من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية المحلية والعربية والخليجية.

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