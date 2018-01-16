اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 16 يناير / كانون الثاني:



1761 - بريطانيا تستولي على إقليم بودوتشيري بالهند من فرنسا.

1777 - استقلال فيرمونت عن نيويورك.

1835 - تأسيس إمارة دبي بعد 15 عامًا من ارتباطها بالحماية البريطانية.

1909 - بعثة إرنست شاكلتون تعثر على القطب الجنوبي المغناطيسي.

1920 - عقد الاجتماع الأول لعصبة الأمم.

1938 - افتتاح المتحف الزراعي المصري في "سراي الأميرة فاطمة إسماعيل" والتي كانت قد وهبته في عام 1908 للجامعة المصرية.

1953 - حل الأحزاب السياسية في مصر.

1964 - الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يعطي موافقة الولايات المتحدة على معاونة قوات فيتنام الجنوبية لزعزعة النظام في فيتنام الشمالية.

1972 - حادثة مالاري في إندونيسيا.

1979 - شاه إيران محمد رضا بهلوي يصل مع عائلته إلى مصر بعد خروجه من إيران.

1979 - زلزال في إيران بقوة 6.7 على مقياس ريختر يؤدي إلى وفاة 200 شخص على الأقل.

1991 - إنتهاء المهلة التي منحها مجلس الأمن الدولي للعراق لسحب قواته من الكويت، وذلك وفق القرار 678.

1992 - محمد بوضياف يتولى رئاسة الجزائر.

1994 - زلزال في بنسيلفانيا بقوة 4.6 على مقياس ريختر.

1995 - زلزال في كوبي باليابان بقوة 6.9 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل 5502 شخص وإصابة 36896.

2001 - اغتيال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية لوران كابيلا.

2006 - تنصيب الناشطة السياسية إلين جونسون سيرليف رئيسة على ليبيريا لتكون أول امرأة تتولى الرئاسة في بلد أفريقي.

2014 - انطلاق أعمال المحكمة الدُوليَّة الخاصَّة بلُبنان المُكلَّفة بالنظر في قضيَّة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

2016 - انتخاب تساي إنغ ون رئيسة لتايوان، لتصبح بذلك أول امرأة تصل إلى هذا المنصب مع فوز الحزب التقدمي الديمقراطي المنتمية له بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي.

2017 - تحطم طائرة شحن دولية تابعة للخطوط الجوية التركية بالقرب من مطار مناس الدولي، بيشكك يسفر عن مقتل 4 أشخاص من طاقم الطائرة و33 آخرين.



مواليد

1934 - كريمة مختار، ممثلة مصرية.

1949 - كارولين مونرو، ممثلة إنكليزية.

1956 - سعد الدين العثماني، سياسي وطبيب وباحث وفقيه مغربي.

1958 - دلال عبد العزيز، ممثلة مصرية.

1965 - دينا عبد الله، ممثلة مصرية.

1972 - صلاح حيسو، عداء مغربي.

1974 - ماتياس يونسون، لاعب كرة قدم سويدي.

1975 - أيجا بنجول، ممثلة تركية.

1979 - آليا، مغنية أمريكية.

1980 - سيدو كيتا، لاعب كرة قدم من مالي.

1980 - ياسمين عبد العزيز، ممثلة مصرية.

1981 - بوبي زامورا، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1982 - تونجاي شانلي، لاعب كرة قدم تركي.

1983 - إيمانويل بوغاتيتز، لاعب كرة قدم نمساوي.

1984 - بيير بويا، لاعب كرة قدم كاميروني.

1984 - ستيفان ليكتستينر، لاعب كرة قدم سويسري.

1988 - نيكلاس بيندتنر، لاعب كرة قدم دنماركي.



وفيات

1986 - إبراهيم حمودة، ممثل ومغني مصري.

2001 - لوران كابيلا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

2017 - ممتاز البحرة، فنان تشكيلي ورسام كاريكاتير سوري.



أعياد ومناسبات

يوم الحرية الدينية الوطني في الولايات المتحدة.

يوم منع الكحول في الولايات المتحدة.

يوم المعلم في تايلاند.



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