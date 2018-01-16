الخارجية السعودية تنشر صورة للملك فهد والشيخ جابر الصباح
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)
نشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية على حسابه بتويتر، صورة من الذاكرة الدبلوماسية للملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ جابر الأحمد الصباح.
وقالت الوزارة -في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”- إن هذه الصورة للزعيمين العربيين جاءت في أول زيارة بعد تحرير الكويت.
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