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الخارجية السعودية تنشر صورة للملك فهد والشيخ جابر الصباح

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

نشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية على حسابه بتويتر، صورة من الذاكرة الدبلوماسية للملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ جابر الأحمد الصباح.

وقالت الوزارة -في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”- إن هذه الصورة للزعيمين العربيين جاءت في أول زيارة بعد تحرير الكويت.

 

 

 

 

 

 

 

 

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