إنسوا كل ما تعرفونه عن الجينز وشاهدوا تصاميم 2018 الجريئة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (indy100)

من الخمسينات حتى اليوم لم يمر عام واحد إلا وظهرت فيه تقليعة جديدة من تقليعات "الموضة" تتراوح ما بين الصارخ والهادئ، العصري والتقليدي، الرسمي والعملي، وهكذا، أصبحت الأزياء واحدة من اكبر الدلالات على مزاج الشارع العام في أي دولة، وعلى الحال الإقتصادي لكل بلد.

فببساطة يمكن تمييز الرفاه الإجتماعي والوضع الإقتصادي لأي شخص من خلال هندامه وتشكيلة الألبسة التي يختارها.

إلا أن بعضا من الألبسة استطاعت أن تقرب المسافة الإقتصادية والإجتماعية بين الناس، ونحن نتحدث هنا عن الجينز، فقد اعتبر ولا يزال زيا يعتمده جميع الناس على اختلاف طبقاتهم، شيء ما يشبه الخبز تجده في مطبخ الغني والفقير، وإن ثمة شي يمكن أن تراه في خزانة الغني والفقير على حد سواء فهو الجينز.

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تتبدل تصاميم الجينز من وقت لآخر فمن الجينز الفضفاض الواسع في الستينات الى الضيق في هذا الوقت، وتبقى بعض القوالب التقليدية والحيادية في تصميمها دون تبديل، ويبدو أن "موضة" هذا العام للجينز، لها شكل مختلف عما عرفناه من قبل، فقد طرحت مجموعة J Brand لموسم ربيع 2018 تشكيلة من الجينز بتصاميم جريئة، ومختلفة عما عرفناه من قبل.

نترككم مع هذه الصور

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