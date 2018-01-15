فيديو تحطم أحد مجسمات "الواجهة البحرية" وأمانة جدة ترد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تفاعل حساب أمانة محافظة جدة الموثق على تويتر، يوم الأحد، مع تغريدة لحساب عبر “تويتر” نشر مقطع فيديو متداول يُظهر تحطم أحد مجسمات واجهة جدة البحرية.

وقالت أمانة جدة في معرض تعليقها على المقطع المصور، أنه لم يتم تكسير أي مجسم في واجهة جدة البحرية.

وأكدت أن المجسم الموجود في الفيديو يعود لإحدى الفعاليات المقامة في الواجهة البحرية، نافية تعرضه للتحطيم كما أشيع وتداول في المقطع.

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