شاهد.. خلية نحل داخل عداد كهرباء تستفز السعوديين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تداول مغردون سعوديون على موقع التواصل الأشهر في السعودية "تويتر" يوم الأحد صورة غريبة تكشف وجود خلية نحل داخل أحد عدادات الكهرباء المكشوفة.

وقال متداولوا الصورة إنها تعود إلى مدينة صبيا بمنطقة جازان.

وتكشف الصورة العداد وهو مغطى بالكامل بخلايا النحل الممتلئة بالعسل الأبيض، ما أثار الدهشة بين المغردين واصفين هذه الحالة بالعسل بنكهة الكهرباء.

وتعجب المعلقون على الصورة من وجود النحل داخل عداد الكهرباء وقيامه ببناء بيوت الشمع استغرق وقتًا طويلاً ما يعني أن العداد لم تتم صيانته منذ فترة.

وانتقد المواطنون غياب الرقابة والصيانة على عدادات الكهرباء الأمر الذي يشكل خطورة على حياة المارة وفقا لصحيفة المواطن السعودية.

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