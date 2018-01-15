سعوديون يناقشون على تويتر إمكانية ترك التدخين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

لقي وسم #هل_من_الممكن_ترك_التدخين الذي أطلقه المغرد سالم المزاعل على حسابه الشخصي على تويتر إشادة واسعة وإعجابا كبيرا على تويتر الذين عبروا عن إعجابهم بمثل هذه الوسوم الإيجابية التي تهدف للنقاش المثمر متمنين لكل مدخن أن يبتعد عن هذا الداء اللعين حسب قولهم.

حصد وسم "#هل_من_الممكن_ترك_التدخين" الآف التغريدات محتلا المرتبة الثانية بين أكثر الوسوم انتشارا بعدد تغريدات تجاوز الـ 40 ألف تغريدة.

وتفاعل مع الوسم عدة حسابات رسمية كان أبرزها الحساب الرسمي لوزارة الصحة السعودية حيث أكد الحساب على إمكانية ترك التدخين مقدما مساعدته لمن ينوي

وكتبت جمعية نقاء

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