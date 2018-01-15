اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 15 يناير / كانون الثاني:



1559 ـ تتويج إليزابيث الأولى ملكة على إنكلترا في دير وستمنستر بلندن.

1759 ـ افتتاح المتحف البريطاني.

1854 - الجيش الروسي يتعرض لهزيمة قاسية في "معركة جاتانا" في رومانيا من الجيش العثماني، وأدت المعركة إلى فشل الروس في طرد العثمانيين من رومانيا.

1892 - جيمس نايسميث يصدر كتاب قواعد كرة السلة.

1919 - تأسيس نادي الترجي الرياضي التونسي.

1922 - الإعلان عن قيام جمهورية أيرلندا.

1934 - زلزال في بيهار بالهند ونيبال بقوة 8.4 على مقياس ريختر يؤدي إلى وفاة 10700 شخص.

1944 - اللجنة الإستشارية الأوروبية والمكونة من ممثلي قوات الحلفاء تقرر تقسيم ألمانيا.

1966 - انقلاب عسكري في نيجيريا قتل خلاله رئيس الوزراء أبو بكر باليوا، وتنصيب الجنرال جونسون أيرونسي رئيسًا للبلاد.

1970 - معمر القذافي يتولى رئاسة الوزراء في ليبيا.

1971 - الاحتفال بمصر بمناسبة إتمام بناء السد العالي.

1975 - البرتغال توقع معاهدة استقلال أنغولا.

1985 - عودة البرازيل للحكم المدني بعد 21 عام من الحكم العسكري.

1990 - إندلاع الحرب الأهلية بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان السوفياتيتين.

2001 - بداية عمل الموسوعة المفتوحة ويكيبيديا.

2006 - مجلس الوزراء الكويتي ينادي ولي العهد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح أميرًا لدولة الكويت بعد وفاة الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح.

2007 - تنفيذ حكم الإعدام في عواد البندر وبرزان التكريتي وذلك بعد إدانتهم بجرائم حرب.

2011 - رئيس مجلس النواب التونسي فؤاد المبزع يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا مؤقتًا للجمهورية خلفًا للرئيس زين العابدين بن علي.

2015 - انطلاق منافسات بطولة العالم لكرة اليد للرجال المُقامة في الدوحة.

2016 - دُخول الاتفاق النووي المُوقَّع بين طهران والدُول الكُبرى حيِّز التنفيذ ليبدأ بالتبعية رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.

2016 - مقتل 23 شخصا على الأقل في هجوم مسلحين ينتمون إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على فندق في بوركينا فاسو.



مواليد

1622 - موليير، مؤلف مسرحي فرنسي.

1791 - فرانتس جريلبارتسر، كاتب نمساوي.

1850 - ميهاي إمينسكو، شاعر روماني.

1866 - لارس أولف ناثان سود بريلوم، رجل دين سويدي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1930.

1895 - أرتوري فيرتانن، عالم كيمياء فنلندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1945.

1902 - ناظم حكمت، شاعر تركي.

1929 - شفيق جلال، مغني مصري.

1929 - عليه عبد المنعم، ممثلة مصرية.

1929 - مارتن لوثر كينغ، ناشط اميركي اسود في مجال الحقوق المدنية، حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1964.

1930 - محمد عبد الحليم أبو غزالة، وزير دفاع مصري.

1937 - سمير غانم، ممثل مصري.

1946 - هيفاء واصف، ممثلة سورية.

1950 - ماريوس تريسور، لاعب كرة قدم فرنسي.

1955 - فارس بويز، سياسي لبناني.

1958 - كارلوس مانويل، لاعب كرة قدم برتغالي.

1962 - زهرة الخرجي، ممثلة كويتية.

1971 - أحمد وفيق، ممثل مصري.

1973 - محمد الخوجلي، حارس مرمى كرة قدم سعودي.

1973 - عصام الحضري، حارس مرمى كرة قدم مصري.

1975 - ماري بيرس، لاعبة كرة مضرب فرنسية.

1979 - مارتن بتروف، لاعب كرة قدم بلغاري.

1980 - أحمد الجندي، مخرج مصري.

1981 - أحمد شعيب، ممثل سعودي.

1981 - الحجي ضيوف، لاعب كرة قدم سنغالي.

1982 - نورهان، ممثلة مصرية.

1982 - نيل نيتين موكيش، ممثل هندي.

1983 - جيرمان بينانت، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1983 - هوغو فيانا، لاعب كرة قدم.

1984- تسوباسا يوناغا، ممثل أداء صوتي ياباني.

1985 - منى هلا، ممثلة مصرية.

1985 - رينيه أدلر، لاعب كرة قدم ألماني.

1986 - سعيد فتاح، لاعب كرة قدم مغربي.

1987 - آرون كلافام، لاعب كرة قدم نيوزيلندي.

1987 - ديفيد نايت، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1987 - أمل محمد، ممثلة إماراتية.

1988 - هالة الصباغ، مغنية سورية.

1994 - عمر خريبين، لاعب كرة قدم سوري.

1994 - إيريك داير، لاعب كرة قدم إنجليزي.



وفيات

1946 - عبد الحسين هوشمند راد، كاتب مقالات وسيرة إيراني.

1950 - علي مصطفى مشرفة، عالم فيزياء ورياضيات مصري.

1957 - علي الكسار، ممثل مصري.

1969 - محمد عبد القدوس، ممثل مصري.

1988 - شون ماكبرايد، سياسي أيرلندي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1974.

2008 - يونان لبيب رزق، مؤرخ مصري.

2010 - مارشال نيرنبرغ، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1968.

2011 - محمد الثبيتي، شاعر سعودي.

2011 - نات لافتهوس، لاعب ومدرب كرة قدم إنكليزي.



أعياد ومناسبات

يوم ويكيبيديا.

يوم مارتن لوثر كينغ في الولايات المتحدة.

يوم الأبجدية الكورية في كوريا الشمالية.



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