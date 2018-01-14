بروباغندا: ما هي قصة "الملصقات الدعائية" في كوريا الشمالية؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (سي ان ان)

الأعداء.. الأصدقاء.. الهوية.. الثقافة.. جميعها عناصر حاضرة في واحد من فنون الرسم اليدوي في بلد يعد نظام الحكم فيه ألد خصوم التحرر والديمقراطية.

اشتهر فن الملصقات في كوريا الشمالية برسالته العسكرية الحادة والمضادة للولايات المتحدة. وقد تناولت المواضيع الأخيرة دونالد ترامب يتعرض لهجوم بالفأس وصواريخ تضرب مبنى الكابيتال هيل. ولكن أحد سكان بيونغ يانغ السابقين يأمل أن تقدم مجموعة الملصقات الكورية الكبيرة صورة أكثر دقة للفن في هذا البلد المنعزل عن العالم.

معظم الصور المشغولة على غرار فن الإنمي الياباني الشهير تروي سيرة المجتمع وثقافته كالزراعة والعلوم، وتقدم بديلا للمشاهد العنيفة المرتبطة عادة بالدعاية الكورية الشمالية. وتعزز الملصقات، التي تشجع العمل الجاد والتضامن، صورة النموذج المبتسم للمواطن الكوري الشمالي.

25 من الملصقات المعروضة الآن في متحف الجامعة ومعرض الفنون في هونغ كونغ، تلفت النظر الى الجانب المشرق من حضارة الشعب الكوري الشمالي، وقد تحدث مدير المتحف فلوريان كنوث، لـ"سي إن إن" حول عناصر التصميم في الملصقات التي غالبا ما يتم تجاهلها.

جميع الصور الواردة ادناه من موقع "سي ان ان"

دور المرأة البارز

يقول كنوث عادة ما يكون الجنود الذين يصوّرون في الملصقات المعادية للولايات المتحدة أو لليابان دائما ذكورا. ولكن غالبا ما تستخدم النساء لتوصيل الرسائل المتعلقة بالزراعة والصناعة. وقال "عادة ما يتم تصوير الطبقة المنتجة من المزارعين مبتسمين مثل صور النساء اللواتي يربين الارانب وينتجن القطن".

وأضاف كنوث: "كثيرة هي الصور والملصقات التي تعزز دور وشكل وواقع المرأة في المجتمع الكوري في شتى المجالات العملية منها والعلمية".

الملصقات وسيلة هامة لتصدير مفاهيم الشعب الكوري الشمالي

كما هو الحال في أي مكان في العالم، تستخدم سلطات كوريا الشمالية الملصقات كقناة لنشر المعلومات العامة. مع محدودية الوصول إلى الإنترنت، باستثناء باقة محدودة من القنوات التلفزيونية المعتمدة، انها واحدة من أكثر الطرق فعالية للوصول إلى المجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

وتنتج كوريا الشمالية أيضا عددا من ملصقات مكافحة التدخين، بعد أن انضمت إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في عام 2005. وتفيد منظمة الصحة العالمية بأن البلد "يحتفل بشدة" باليوم العالمي للتبغ كل عام.

الملصقات توثق التطورات السياسية في البلد

يمكن استخدام الدعاية الكورية الشمالية لتتبع التغيرات داخل البلاد. تاريخيا، تعكس الملصقات أولويات قيادة البلاد ازاء المتغيرات السياسية.

وقال كنوث: "يمكنك أن ترى حقا كيف، مع مرور الوقت، تم تمرير سياسات مختلفة للشعب من خلال الملصقات"، وأضاف: "بعض الفنانين يعتمدون الملصقات لاقتراح التغيير الاجتماعى ولتسويق النمو الاقتصادى والتقدم العلمى مثل كهربة البلاد".

وبالنسبة للملصقات في مجموعة متحف هونغ كونغ "زيلويغر" مفيدة بشكل خاص في دراسة التطورات التي حدثت في القطاع الزراعي.

لا تزال الملصقات ترسم باليد

تعكس هذه الاستمرارية أيضا عملية الإنتاج التي لم تتغير على مدى عقود. معظم الملصقات - بما في ذلك جميع تلك الموجودة في مجموعة زيلويغر - رسمت باليد.

يقول كنوث: "ما يحدث هو أن الحكومة تعلن عادة عن حاجتها لرسم ملصق ما - لنفترض أنهم يريديون الحديث عن تربية الأرانب- يقوم بعدها عدد من الفنانين بتقديم رسوماتهم التي تناولت الموضوع المراد وعلى غرار ما يحدث في المنافسات، واحد أو اثنين يتم اختياره ليصار الى طباعة آلاف النسخ منه"

يتم إنتاج العديد من الأعمال في استوديو الفن "مانسودي"، وهي منشأة تديرها الدولة يعتقد أنها تستخدم حوالي 1000 من الفنانين الأكثر موهبة في البلاد. وبالإضافة إلى الملصقات، ينتج الاستوديو التماثيل واللوحات والسيراميك والأعمال الفنية الأخرى التي تدعمها الدولة.

الملصقات تروج لثقافة البلد والإلمام العام بالقراءة والكتابة

تتميز جميع ملصقات الدعاية تقريبا في كوريا الشمالية بشعارات كبيرة. ومن الأمثلة في مجموعة "زيلويغر" ملصق كتب عليه: "دعونا نشجع الأنشطة الرياضية الممتازة في بلادنا والألعاب الشعبية!"

وعلى الرغم من انتشار الفقر وانخفاض متوسط ​​العمر المتوقع، فإن التعليم مجاني وإلزامي في كوريا الشمالية. وقد لا تكون نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة 100٪ كما ذكر مسؤولو البلد، ولكن مالك مجموعة "زيلويغر" يعتقد أن الملصقات مصممة على فرض أن الجميع يستطيعون قراءتها.

الألوان المستخدمة

وتعتمد الملصقات الدعائية عادة على الصور والنصوص الملونة الزاهية. وقال كنوث:"إن رمز اللون الكوري التقليدي يقوم على العناصر الخمسة - الخشب والنار والأرض والمعدن والماء". "وعلى الاغلب، تستخدم الملصقات الألوان الخمسة الأساسية - الأزرق والأحمر والأصفر والأبيض والأسود.

"لكل لون معنى عميق، فالأحمر هو لون الاشتراكية والعنفوان ولكن أيضا العاطفة، الأزرق يعني السلام والوئام، على الرغم من أنه يرمز أيضا للنزاهة وغالبا ما تستخدم على الملصقات التعليمية، والأسود يمثل الظلام والشر، لذلك غالبا ما يستخدم على ملصقات معادية لأمريكا اليابان، أما الذهبي والأصفر هو للازدهار والمجد ".

المزيد من الأخبار

حديقة حيوان سنغافورة تكشف عن مئات من صغار حيواناتها

سياسي عربي يتدخل بين كيم جونغ اون وترامب وزرهما النووي