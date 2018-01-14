اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 14 يناير / كانون الثاني:



1301 - انتهاء حكم سلالة أرباد بوفاة أندرو الثالث ملك المجر.

1539 - إسبانيا تعلن سيطرتها على جزيرة كوبا.

1724 ـ فيليب الخامس ملك إسبانيا يتنازل عن العرش.

1794 - الجراح الأمريكي جيسي بينيت يجري أول عملية ولادة قيصرية في أمريكا بنجاح.

1814 - انفصال الدنمارك عن النرويج.

1858 - نجاة نابليون الثالث من محاولة اغتيال.

1929 - ملك أفغانستان أمان الله خان يتنازل عن العرش.

1935 - بدأ تشغيل خط أنابيب النفط الذي يربط بين مدينة الموصل في العراق وميناء حيفا في فلسطين.

1952 - إعادة انتخاب جوزيف بروز تيتو رئيسًا للجمهورية اليوغوسلافية.

1956 - المملكة الأردنية الهاشمية تعلن رفضها الانضمام إلى حلف بغداد الذي كانت المملكة المتحدة تقوده ويضم العراق وتركيا وباكستان.

1972 - الأميرة مارغريت تعتلي عرش الدنمارك تحت اسم مارغريت الثانية وذلك بعد وفاة والدها الملك فريدريك التاسع.

1980 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح قرار يطالب بانسحاب القوات السوفياتية من أفغانستان.

1996 - انتخاب جورج سامبايو رئيسًا للبرتغال.

1999 - مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ محاكمة الرئيس بيل كلينتون في ما عرف باسم فضيحة مونيكا غيت.

2000 - اتحاد الكتاب العرب يعلن اختياره لأفضل مائة رواية عربية في القرن العشرين.

2005 - هبوط المسبار هيغنز على تيتان قمر كوكب زحل.

2010 - محكمة عراقية تصدر حكمًا بالإعدام على 11 عراقيا بتهمة تخطيط وتنفيذ تفجيرات بغداد التي حدثت في 19 أغسطس 2009.

2011 - الوزير التونسي الأول محمد الغنوشي يعلن توليه السلطة مؤقتًا بسبب تعذر أداء الرئيس زين العابدين بن علي لمهامه بعد مغادرته تونس على إثر اندلاع ثورة ضد حكمه.

2015 - استقالة الرئيس الإيطالي جورجو نابوليتانو من منصبه.

2016 - محكمة التمييز العسكرية اللبنانية تحكم بإخلاء سبيل ميشال سماحة مقابل كفالة مقدارها 150 مليون ليرة، شرط أن يتعهد سماحة بحضور كل جلسات محاكمته.

2016 - مقتل 8 أشخاص في سلسلة هجمات في العاصمة الإندونيسية في جاكرتا و"داعش" يتبنى الهجمات.

2016 - مُنظمة الصحَّة العالميَّة تُعلن اندثار وباء إيبولا في غرب أفريقيا بعد أن حصد أكثر من 11,000 نسمة.

2017 - وفاة حوالي 25 شخصًا غرقًا إثر انقلاب قارب في نهر الغانج بمدينة باتنا الهندية.



مواليد

1925 - إرنست شتويازبال، لاعب كرة قدم نمساوي.

1934 - محمد العروسي، مغني مغربي.

1941 - فاي دوناوي، ممثلة أمريكية.

1943 - رالف ستاينمان، عالم كندي في علم المناعة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2011.

1944 - محمد نجم، ممثل مصري.

1947 - صبري عبد المنعم، ممثل مصري.

1966 - هناء نصور، ممثلة سورية.

1967 - إميلي واتسون، ممثلة إنكليزية.

1969 - جيسن بيتمان، ممثل أمريكي.

1971 - أنتونيوس نيكوبوليدس، لاعب كرة قدم يوناني.

1973 - إيناس مكي، ممثلة جزائرية تعمل في مصر.

1977 - عبد العزيز الغنيم، ممثل سعودي.

1977 - ناصر العثمان، لاعب كرة قدم كويتي.

1978 - سيلفيا تالايا، لاعبة كرة مضرب كرواتية.

1981 - بورخا فيرنانديز، لاعب كرة قدم إسباني.

1982 - فكتور فالدز، حارس مرمى كرة قدم إسباني.

1986 - يوهان كاباي، لاعب كرة قدم فرنسي.

1986 - محمد الحملي، ممثل كويتي.

1994 - كاي، مغني كوري.



وفيات

1867 - جان أوغست دومينيك آنغر، رسام فرنسي.

1905 - إرنست كارل آب، عالم فيزياء ألماني.

1957 - همفري بوغارت، ممثل أمريكي.

1978 - كورت غودل، عالم رياضيات نمساوي.

1980 - تاداو ناغاهاما، مخرج ومؤلف ياباني.

2006 - شيلي وينترز، ممثلة أمريكية.

2007 - أحمد محمد عوف، صيدلي وكاتب مصري وأحد قدامى الويكيبيديين.

2013 - محمود عبد العزيز، مغني سوداني.

2016 - آلان ريكمان، ممثل بريطاني.

2017 - تشو يوغوانغ، عالم لغوي مخترع نظام بينيين للكتابة الصينية بالحروف اللاتينية.



أعياد ومناسبات

ذكرى الثورة التونسية.

عيد الحصاد بونغال في جنوب الهند.



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