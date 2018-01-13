شاب من فلوريدا يفوز بجائزة يانصيب ويحصل على 282 مليون دولار

أخبار الآن | فلوريدا - أمريكا (رويترز)

ربح شاب في العشرين من عمره من بلدة على ساحل خليج فلوريدا بجائزة (ميجا مليونز) واختار تلقيها نقدا على دفعة واحدة لتكون بذلك قيمتها 282 مليون دولار فيما كانت قيمتها الإجمالية على أقساط 451 مليون دولار.

بحسب ما قال مسؤولو جائزة الياناصيب في ولاية فلوريدا الأمريكية يوم الجمعة.

وكانت البطاقة الفائزة بكل الأزواج الستة لأرقامها التي جرى سحبها في الخامس من يناير كانون الثاني، بما فيها الرقم الحاسم، في حوزة شين ميسلر من بورت ريتشي. وكانت الجائزة ستصبح أكبر مبلغ لليانصيب في البلاد لو كان الشاب ميسلر اختار أن يتسلمها على دفعات.

وقال بيان صحفي من جائزة الياناصيب في فلوريدا إن ميسلر كان الفائز الوحيد في المسابقة على المستوى الوطني وقال إن كان يشعر ليلة سحب الجائزة بأنه سيفوز بها. وقال ميسلر "أنا عمري 20 عاما فقط، ولكن يحدوني الأمل في أن أستخدمها في تحقيق مجموعة متنوعة من الرغبات، ومساعدة عائلتي والقيام ببعض الخير للإنسانية".

واشترى ميسلر التذكرة الفائزة من متجر سفن إليفن في بورت ريتشي، وذلك باستخدام خيار "اختيار سريع" بما يعني أن الأرقام تم اختيارها عشوائيا.

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