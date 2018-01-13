اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 13 يناير / كانون الثاني:



532 - اندلاع أعمال شغب نيكا في القسطنطينية.

1559 - تنصيب الملكة إليزابيث الأولى ملكة على بريطانيا في كنيسة ويستمنسر في لندن.

1610 - جاليليو جاليلي يكتشف القمر الرابع لكوكب المشتري باستخدام المنظار وذلك بعد 6 أيام من اكتشافه الأقمار الثلاثة الأولى.

1785 - صدور العدد الأول من صحيفة ذي تايمز اللندنية على يد الصحفي البريطاني جون وولتر، وكانت تحت اسم "ديلي يونيفيرسال ريجستر"، إلا أنها سميت بالتايمز عام 1788.

1794 - الكونغرس الأمريكي يغير علم الولايات المتحدة ويجعله مكونًا من 15 نجمة و15 خطًا.

1822 - استقلال اليونان.

1830 - حريق كبير في نيو أورلينز في الولايات المتحدة.

1840 - السفينة لكسنغتون تحترق وتغرق بعيدًا عن ساحل لونغ آيلند بأربعة أميال وتخلف خسارة 197 شخصا.

1893 - تشكيل حزب العمال المستقل في بريطانيا.

1894 - القوات الحكومية تسحق ثورة في صقلية بإيطاليا.

1902 - عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ينتصر في معركة الرياض ويعلن عن تأسيس الدولة السعودية الثالثة.

1908 - الفرنسي هنري فارمان يصبح أول طيار في أوروبا يقوم بجولة قصيرة بمسافة كيلومتر واحد بالطائرة ويعود إلى النقطة التي انطلق منها.

1915 - اللورد الأول في الأدميرالية البحرية البريطانية ونستون تشرشل يعرض خطته للهجوم على مضيق الدردنيل العثماني في الحرب العالمية الأولى.

1915 - زلزال في أفيتسانو بإيطاليا بقوة 7.5 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل أكثر من 29000 شخص، وهو أحد أخطر زلازل العالم.

1924 - الإعلان عن فوز حزب الوفد بأول انتخابات برلمانية في مصر.

1930 - ظهور سلسلة الأفلام الكارتونية ميكي ماوس لأول مرة.

1942 - الحلفاء يعقدون مؤتمرًا لبحث محاكمات الحرب العالمية الثانية ويصدرون إعلان سانت جيمس.

1943 - الزعيم الألماني أدولف هتلر يعلن الحرب الشاملة على الحلفاء.

1953 - إعلان الدستور في يوغوسلافيا واختيار المارشال جوزيف بروز تيتو رئيسًا لها.

1958 - 9000 عالم من 43 دولة يطالبون الأمم المتحدة بحظر التجارب النووية.

1964 - أعمال شغب ضد المسلمين في كلكتا بالهند أدت إلى مقتل 100 شخص.

1966 - الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يختار روبرت ويفر أول مرشح أسود في تاريخ الولايات المتحدة لدخول فريقه الرئاسي.

1966 - الولايات المتحدة تجري تجربة نووية في موقع اختبار بصحراء نيفادا.

1967 - انقلاب عسكري في توغو يؤدي إلى إلغاء الأحزاب السياسية.

1979 - آية الله الخميني يعلن في باريس عن تشكيل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وذلك بهدف إسقاط شاه إيران محمد رضا بهلوي.

1980 - بدء العمل بالدستور في توغو.

1985 - اغتيال الملحق الإعلامي في السفارة الليبية في روما فرج عمر المخيمون على يد مجهول.

1986 - اندلاع حرب أهلية دامية في عدن ومعظم أنحاء جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بين الجناحين الرئيسيين في الحزب الاشتراكي اليمني.

1987 - الشرطة في ألمانيا الغربية تعتقل محمد علي حمادي المتهم بالإشتراك في خطف طائرة شركة طيران تي دبليو إيه الرحلة رقم 847 من أثينا إلى بيروت وبقتل أمريكي يعمل في البحرية.

1989 - فيروس حاسوب باسم "الجمعة 13" يضرب مئات من أجهزة حاسوب في كل أنحاء المملكة المتحدة.

1990 - حاكم ولاية فيرجينيا دوغلاس وايلدر يتولى منصبه، وهو أول حاكم ولاية من أصل أفريقي في تاريخ الولايات المتحدة.

1990 - مقتل 23 شخصًا بتحطم طائرة ركاب روسية.

1991 - أمين عام الأمم المتحدة خافيير بيريز دي كويلار يلتقي مع الرئيس العراقي صدام حسين في بغداد لتفادي اندلاع حرب في الخليج بسبب غزو العراق للكويت.

1991 - القوات السوفياتية تهاجم مدينة فيلنيوس عاصمة ليتوانيا لإيقاف إستقلالها.

1991 - تحطم طائرة حربية بريطانية في الخليج العربي ومقتل قائدها.

1992 - اليابان تعتذر لكوريا عن الاعتداءات الجنسية التي إرتكبها جنودها بحق النساء أثناء فترة الحرب العالمية الثانية.

1995 - كبرى الأحزاب الجزائرية والتي مثلت أكثر من 80% من الناخبين في انتخابات 1991 تعقد مؤتمرًا في العاصمة الإيطالية روما وتعلن العقد الوطني الذي يمنع الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها بواسطة العنف وينص على حل سياسي لأزمة الجزائر، إلا أن السلطة الجزائرية رفضت الإعلان الذي كان بين موقعيه الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة واعتبرت ذلك تدويلًا للمشكلة.

2001 - زلزال في السلفادور بقوة 7.7 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل 844 شخصا وإصابة 4723، وتحطم 108226 بيت وتضرر أكثر من 150000 بناية.

2014 - لاعب ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو، يفوز بكرة الفيفا الذهبية 2013 للمرة الثانية في تاريخه.

2016 - انتخاب البرلمانية خديجة عريب لتولي منصب رئاسة البرلمان الهولندي، لتصبح أول عربية ومسلمة في هذا المنصب.



مواليد

1864 - فلهلم فيين، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1911.

1900 - حسين رياض، ممثل مصري.

1910 - شوقي ضيف، أديب وعالم لغوي مصري.

1918 - روحيه خالد، ممثلة مصرية.

1920 - منير مراد، ملحن مصري.

1927 - سيدني برانر، عالم أحياء جنوب أفريقي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2002.

1929 - أديب الحافظ، ممثل أردني.

1935 - بهاء طاهر، روائي مصري.

1937 - جون تورتل، طبيب أسترالي.

1938 - ناتشي نوزاوا، ممثل ياباني.

1955 - مدحت العدل، كاتب وشاعر مصري.

1961 - جوليا لوي دريفوس، ممثلة أمريكية.

1964 - محمد العبد الجادر، سياسي وأكاديمي كويتي.

1966 - باتريك ديمبسي، ممثل أمريكي.

1969 - أمل رزق، ممثلة مصرية.

1972 - مارك بوسنيتش، حارس مرمى كرة قدم أسترالي.

1975 - شيرين حطاب، ممثلة سعودية.

1976 - مايكل بينا، ممثل أمريكي.

1977 - أورلاندو بلوم، ممثل إنكليزي.

1980 - ماريا دي فيوتا، سائقة فورمولا 1 إسبانية.

1980 - أكيرا كاجي، لاعب كرة قدم ياباني.

1981 - أمريتا أرورا، ممثلة هندية.

1982 - غييرمو كوريا، لاعب كرة مضرب أرجنتيني.

1983 - عمران خان، ممثل هندي.

1987 - علاء وردي، موسيقي إيراني.



وفيات

1906 - ألكساندر بوبوف، فيزيائي روسي.

1928 - توماس هاردي، روائي وشاعر إنكليزي.

1941 - جيمس جويس، كاتب وشاعر أيرلندي.

1997 - مديحة كامل، ممثلة مصرية.

2003 - نجاح العبد الله، ممثلة سورية.

2007 - سلامة العبد الله، مغني سعودي.

2009 - منصور الرحباني، موسيقي لبناني.

2010 - خليفة التليسي، أديب وشاعر ليبي.

2010 - إيسامو تانوناكا، مؤدي أصوات ياباني.

2012 - رؤوف دنكطاش، رئيس قبرص الشمالية.

2012 - ميلان ميلانيتش، مدرب كرة قدم صربي.

2014 - أنجالي ديفي، ممثلة هندية.



أعياد ومناسبات

ليلة رأس السنة الميلادية حسب التقويم اليولياني والكنائس الأرثوذكسية الشرقية.

ليلة رأس السنة الأمازيغية.



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