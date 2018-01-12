سعوديون يحددون شروط استمرار الصداقة الناجحة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

مواضيع عديدة شغلت اهتمام مغردي السعودية اليوم كان أبرزها وسم "#الصداقه_تحتاج" الذي حصد الآف التغريدات متصدرا قائمة الوسوم العلى تداولا في السعودية بعدد تغريدات تجاوز الـ45 ألف تغريدة.

وعدد المغردون المشاركون في الوسم كل الأسباب التي تؤدي لإستمرار الصداقة وزيادة قوتها والتي كان من أبرزها ماكتبه :ضافي الشاطري @BNGNEM #الصداقه_تحتاج من يُحبنا ونَحن فِي اسوأ حالاتنا ..

وقالت نصره الحربي @Mlaak23 #الصداقه_تحتاج الي صدق ومعاملة بالمثل

وكتبت Lamia Alrumaih @lamiapg الصداقة شجرة حامية #الصداقه_تحتاج

وتابع علي الغفيلي @alialgofaily #الصداقه_تحتاج لدعاء الله لا يفجَع قلبي فيك ...فالحياة أحيانًا على شكل أصدقاء.

وأضاف محمد العثيم‏ @Mohamed__Othaim إذا لم يتوازن العطاء وتبادل المصالح مع احترام متبادل فستنتهي الصداقة #الصداقه_تحتاج

وعلق علي اللغبي @alabdaliam #الصداقه_تحتاج مَاتضيق دِنِيِّاګ وخَويِّګ ګفِّو

وأضاف ياسر الوادعي‏ @yasseralwadai #الصداقه_تحتاج إلى الصدق والوفاء والاحترام المتبادل حتى تبقى علاقة متأصلة و دائمة ، وإلا فإنها بدون ذلك سرعان ما تزول مع أول اختلاف أو أي أمر قد يطرأ عليها !

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