اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 12 يناير / كانون الثاني:



1755 - الإمبراطورة إليزابيث إمبراطورة روسيا تفتتح أول جامعة في بلادها وذلك في مدينة سانت بطرسبرغ

1773 - تأسيس أول متحف للعموم في الولايات المتحدة في مدينة تشارلستون بولاية ساوث كارولينا.

1806 - فرنسا تنسحب من فيينا.

1809 - البريطانيون مع البرتغال والبرازيل انتزعوا غويانا الفرنسية من فرنسا.

1816 - فرنسا تحكم بنفي عائلة نابليون بونابرت إلى جزيرة سانت هيلينا، وذلك بعد هزيمته أمام الإنكليز في معركة واترلو عام 1815.

1872 - تتويج يوحنس الرابع إمبراطورا على إثيوبيا في أكسوم في أول تتويج امبراطوري في تلك المدينة خلال 200 سنة.

1879 - القوات البريطانية تجتاح بلاد الزولو في جنوب أفريقيا بقيادة الفريق "تشيلمسفورد" وذلك ردًا على حرب الزولو ضد الاستعمار.

1907 - المملكة المتحدة تمنح مستعمرة الترانسفال السابقة في جنوب أفريقيا سلطة حكومية مسؤولة.

1908 - إرسال أول رسالة إذاعية لمسافات طويلة من برج ايفل.

1915 - مجلس النواب الأمريكي يرفض مشروعًا لمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات.

1924 - إجراء أول انتخابات برلمانية في مصر.

1944 - انسحاب القوات الألمانية النازية عن مدينة لينينغراد بعد حصار دام سنتين.

1944 - انعقاد مؤتمر بين رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل ورئيس الحكومة الفرنسية المؤقتة شارل ديغول في مراكش بالمغرب استمر ليومين وذلك لمناقشة تطورات الحرب العالمية الثانية.

1945 - زلزال في ميكاوا باليابان بقوة 7.1 على مقياس ريختر يؤدي إلى وفاة 1900 شخص.

1948 - مهاتما غاندي يبدأ صيامه الأخير من أجل السلام.

1948 - افتتاح أول محل سوبر ماركت في المملكة المتحدة.

1950 - تعيين طه حسين وزيرًا للمعارف.

1952 - جامعة تينيسي الأمريكية تقبل أول طالب أسود بعد تاريخ طويل من الفصل العنصري في الولايات المتحدة.

1953 - جمال عبد الناصر يصدر قرارًا بحل جمعية الإخوان المسلمين.

1954 - ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية تفتتح البرلمان النيوزيلندي.

1961 - دخول ميثاق الأمم المتحدة ضد الإبادة الجماعية حيز التطبيق.

1964 - عبيد كرومي يقوم بانقلاب ضد السلطان جمشيد بن عبد الله في سلطنة زنجبار.

1970 - انتهاء الحرب البيافارية في نيجيريا بهزيمة جمهورية بيافرا الواقعة شرقًا بعد يوم واحد من هروب مؤسسها أوجوكوو.

1974 - إعلان الوحدة بين تونس وليبيا ووافق بموجبها العقيد معمر القذافي على التنازل عن الرئاسة لصالح الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة ولكنها لم تدم 24 ساعة، وكان مقررًا أن تحمل الدولة الوليدة اسم الجمهورية العربية الإسلامية.

1984 - إعادة انتخاب الشاذلي بن جديد رئيسًا للجزائر.

1988 - لجنة دراسات إستراتيجية أمريكية تقدم تقريرًا مفصلًا للرئيس رونالد ريغان يشدد على ضرورة تعزيز سياسة التسلح الأمريكي / الأوروبي المشترك.

1989 - زائير تطرد عيدي أمين رئيس أوغندا.

1990 - رومانيا تحظر الحزب الشيوعي، لتكون أول دولة من دول حلف وارسو تفعل ذلك مع انهيار الكتلة الشرقية.

1991 - الكونغرس الأمريكي يصوت على قرار مُحاربة العراق لأجل تحرير دولة الكويت.

1992 - مجلس الأمن الأعلى يتسلم مقاليد السلطة في الجزائر بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ الساحق في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في الجزائر.

1994 - اعتقال ابنه مالكوم إكس الزعيم الأسود السابق لحركة أمة الإسلام في الولايات المتحدة وإتهامها بتدبير اغتيال الزعيم الحالي للجماعة لويس فرقان.

1995 - بدء محاكمة لاعب كرة القدم الأمريكية والممثل الأمريكي السابق أو جاي سيمبسون بتهمة قتل زوجته السابقة وعشيقها.

1995 - زلزال عنيف في كوبي في اليابان يقتل 5092 شخصًا.

1996 - وصول القوات الروسية إلى البوسنة والهرسك للمشاركة في تطبيق اتفاق دايتون للسلام.

1998 - الموظفة السابقة في البيت الأبيض ليندا تريب تسلم المحقق الأمريكي المستقل كينيث ستار تسجيلات محادثات هاتفية مع زميلتها مونيكا لوينسكي التي تروي فيها تفاصيل علاقة حميمة مع الرئيس بيل كلينتون، لتشعل بذلك ما أصبح يعرف بفضيحة مونيكا غيت.

2009 - مجلس حقوق الإنسان يقرر إنشاء بعثة تقصي حقائق للتحقيق في دعاوى ارتكاب مخالفات للقانون الدولي الإنساني قبل وبعد حرب غزة.

2010 - زلزال في هايتي بلغ قوته 7 درجات على مقياس ريختر.

2011 - استقالة 11 وزيرًا من الحكومة اللبنانية ما ادى إلى فقدان الحكومة لشرعيتها الدستورية واعتبارها مستقيلة.

2011 - رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح يزور العراق في أول زيارة لرئيس حكومة كويتي للعراق منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990.

2015 - اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة كرة الفيفا الذهبية كأفضل لاعب كرة قدم في العالم ضمن حفل توزيع جوائز الفيفا 2014.

2016 - تفجير قوي داخل ميدان السلطان أحمد في إسطنبول يسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وجرح 15 آخرين.



مواليد

1580 - فان هيلموت، عالم بلجيكي في علم النبات وطبيب.

1876 - جاك لندن، روائي أمريكي.

1893 - هيرمان غورينغ، مؤسس البوليس السري الألماني / جيستابو في عهد أدولف هتلر.

1899 - بول مولر، عالم كيمياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1948.

1903 - إيجور فاسيليفتش خرشاتوف، عالم طاقة نووية روسي.

1912 - إبراهيم حمودة، ممثل ومغني مصري.

1931 - رشيد علامة، ممثل ومخرج لبناني.

1937 - ميكال ميسخي، لاعب كرة قدم سوفياتي.

1941 - لونغ جون بولدري، مغني وممثل أداء صوتي بريطاني.

1944 - جو فريزر، ملاكم أمريكي.

1945 - أمل إبراهيم، ممثلة مصرية.

1949 - أوتمار هيتسفيلد، لاعب ومدرب كرة قدم ألماني.

1958 - إقبال نعيم، ممثلة عراقية.

1966 - أوليفر مارتينيز، ممثل فرنسي.

1967 - تاكيهيكو إينوي، رسام مانغا ياباني.

1968 - عبد الله ديدان، ممثل مغربي.

1968 - جونيتشي ماسدا، ملحن ياباني.

1978 - بونافينتور كالو، لاعب كرة قدم إيفواري.

1986 - نييتو، لاعب كرة قدم إسباني.

1987 - علي المشموم، لاعب كرة قدم كويتي.

1987 - سالفاتوري سيريغو، لاعب كرة قدم إيطالي.

1992 - إسحاق بلفوضيل، لاعب كرة قدم فرنسي.

1993 - زين مالك مغني برطاني



وفيات

1665 - بيير دي فيرما، عالم رياضيات ومحامي فرنسي.

1909 - هيرمان مينكوفسكي، عالم رياضيات ألماني.

1946 - صفية زغلول، زوجة الزعيم سعد زغلول.

1976 - أجاثا كريستي، كاتبة إنكليزية شهيرة برواياتها عن الجريمة.

1986 - آسيا داغر، ممثلة ومنتجة مصرية من أصل لبناني.

1990 - إحسان عبد القدوس، كاتب مصري.

2005 - ليلى فوزي، ممثلة مصرية.

2005 - امريش بوري، ممثل هندي.

2009 - كلود بيري، مخرج وممثل ومنتج سينمائي فرنسي.

2010 - دانيال بن سعيد، فيلسوف فرنسي.

2017 - كريمة مختار، ممثلة مصرية.



أعياد ومناسبات

يوم ثورة زنجبار في زنجبار بتنزانيا.

يوم الشباب الوطني في الهند.



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