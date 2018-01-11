اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 11 يناير / كانون الثاني:



1693 - بركان إتنا يبدأ في الانفجار والثوران ويؤدي إلى مقتل 20000 شخص.

1963 - زلزال في صقلية بإيطاليا يؤدي إلى مقتل 60000 شخص، ويعد أحد الزلازل الأكثر دمارًا في العالم.

1759 - ظهور أول شركة تأمين على الحياة وذلك في مدينة فيلادلفيا الأمريكية.

1787 - ويليام هيرشل يكتشف قمران يدوران حول كوكب أورانوس سميا "تيتانيا" و"أوبرون".

1861 - ولاية ألاباما تنشق عن الولايات المتحدة وذلك في إطار الحرب الأهلية الأمريكية.

1867 - بينيتو خواريز يتولى رئاسة المكسيك للمرة الثانية.

1904 - البريطانيون يهاجمون قوات الدراويش التابعة للزعيم الصومالي محمد عبد الله حسان الملقب بالملا المجنون ويوقعون إصابات فادحة بين قواته.

1904 - ألمانيا تسحق ثورة قبيلة هريرو في جنوب غرب أفريقيا الألماني.

1919 - رومانيا تضم منطقة ترانسيلفانيا بعدما كانت تابعة للإمبراطورية النمساوية المجرية.

1922 - أول محاولة ناجحة لمعالجة مرضى السكري بعقار الإنسولين.

1923 - قوات فرنسية وبلجيكية تحتل حوض الرور لإجبار ألمانيا على دفع ديونها الحربية.

1935 - أميليا إيرهارت تطير بمفردها من هاواي إلى كاليفورنيا، لتكون بذلك أول امرأة تقوم بهذا العمل.

1942 - اليابان تعلن الحرب على هولندا وتغزو الهند الهولندية وذلك في الحرب العالمية الثانية.

1942 - القوات اليابانية تسيطر على مدينة كوالالمبور الماليزية.

1944 - مجموعة من البرجوازية والأعيان في المغرب يقدمون وثيقة للمطالبة بالاستقلال عن فرنسا.

1946 - أنور خوجة ينهي الملكية في ألبانيا ويعلن قيام الجمهورية الشعبية برئاسته.

1962 - ثوران بركان هواسكاران في بيرو وأدى ذلك إلى وقوع 4000 قتيل.

1972 - باكستان الشرقية تغير اسمها إلى بنغلاديش.

1990 - مسيرة ضخمة في لتوانيا للمطالبة باستقلالها عن الاتحاد السوفياتي.

1991 - الكونغرس الأمريكي يفوض بأغلبية ساحقة الرئيس جورج بوش باستخدام القوة ضد العراق لإرغامه على الإنسحاب من الكويت بعد فشل كافة الجهود الدبلوماسية باقناع الرئيس العراقي صدام حسين بالخروج سلميًا من الكويت الي احتلتها قواته في 2 أغسطس 1990.

1992 - الشاذلي بن جديد يترك السلطة ويتخلى عن رئاسة الجزائر.

1998 - وقوع مذبحة سيدي حامد في الجزائر والتي أدت إلى وقوع أكثر من 100 قتيل.

2001 - اللجنة التجارية الإتحادية FTC تصدق على اندماج AOL وتايم وارنر لتشكيل تايم وارنر AOL.

2003 - حاكم إلينوي جورج رايان يعلن قرارًا بمنح الرحمة إلى جميع المحكومين بالإعدام.

2004 - منتخب السعودية لكرة القدم يفوز بلقب بطولة كأس الخليج السادسة عشر المقامة في دولة الكويت.

2005 - حرائق الأشجار تكتسح شبه جزيرة آيري في جنوب أستراليا.

2010 - الرئيس السوداني عمر البشير يعلن عن تخليه عن قيادة الجيش السوداني وذلك لأن قانون الأحزاب المطبق منذ عام 2007 يقضي بأنه لا يمكن الجمع بين عضوية تنظيم سياسي والقوات المسلحة، وأيضًا تماشيًا مع القانون الانتخابي لكي يتسنى له الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في أبريل 2010.

2015 - فيلم صبا يفوز بثلاث جوائز غولدن غلوب في حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب الثاني والسبعين.

2015 - القيام بمسيرات الجمهورية في كامل أنحاء فرنسا والخارج شارك فيها حوالي 4 ملايين شخص منهم حوالي مليونين في باريس وحدها بمشاركة قرابة 50 من قادة العالم، لتصبح بذلك أكبر مسيرات في تاريخ البلاد.

2015 - انتخاب كوليندا غرابار كيتاروفيتش رئيسة لكرواتيا وبذلك تصبح أول سيدة ترأس كرواتيا.

2016 - الأرجنتيني ليونيل ميسي يفوز بنسخة 2015 من كرة الفيفا الذهبية.



مواليد

1842 - ويليام جيمس، فيلسوف وعالم نفس أمريكي.

1852 - قسطنطين فيرينباخ، مستشار ألمانيا.

1914 - عبد العزيز محمود، مغني مصري.

1915 - السيد بدير، مخرج ومؤلف وممثل مصري.

1923 - نبيل الدسوقي، ممثل مصري.

1924 - روجه غيومين، طبيب فرنسي حائز على جائزة نوبل في الطب عام 1977.

1937 - إسكندر عزيز، ممثل سوري.

1938 - سعد الفرج، ممثل كويتي.

1954 - الطاهر جعوط، شاعر وروائي وصحفي جزائري.

1957 - براين روبسون، لاعب ومدرب كرة قدم إنكليزي.

1958 - إيمان الطوخي، ممثلة مصرية.

1963 - نهى العمروسي، ممثلة مصرية.

1968 - رانيا برغوث، إعلامية لبنانية.

1972 - أماندا بيت، ممثلة أمريكية.

1973 - روكموند دنبار، ممثل أمريكي.

1981 - علي الزيتوني، لاعب كرة قدم تونسي.

1985 - موشجان جونول، ممثلة تركية.

1985 - مصعب الكندري، لاعب كرة قدم كويتي.

1986 - أريج خضور، ممثلة سورية.

1989 - نايف هزازي، لاعب كرة قدم سعودي.

1992 - داني كارفاخال، لاعب كرة قدم إسباني.

1993 - ملك قورة، ممثلة مصرية.



وفيات

1882 - ثيودور شوان، عالم فيزيولوجيا ألماني.

1928 - توماس هاردي، كاتب إنكليزي.

1941 - إيمانويل لاسكر، لاعب الشطرنج ألماني.

1988 - أيزيدور اسحق رابي، عالم فيزياء أمريكي حائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1944.

1991 - كارل ديفيد أندرسون، عالم فيزياء أمريكي حائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1936.

2008 - إدموند هيلاري، مستكشف نيوزيلندي وهو أول شخص يصل إلى قمة جبل إفرست في العالم.

2011 - صلاح الدين الحسيني، شاعر فلسطيني.

أعياد ومناسبات

ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال في المغرب.

عيد الجمهورية في ألبانيا.



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