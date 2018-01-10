فيديو.. تماسيح تتجمد فوق سطح الماء في انتظار ارتفاع الحرارة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

قامت حديقة مستنقعات كارولينا الشمالية بنشر مقطع فيديو ظهرت فيه مجموعة من التماسيح، ظن كثير من مشاهدي المقطع أنها نافقة، إلا أنها متجمدة فوق سطح الماء، وتنتظر ارتفاع درجات الحرارة، ليذوب الجليد وتعود الحياة الطبيعية لها مرة أخرى.

وأوضحت الحديقة عن دورة حياة التماسيح في مثل هذه الظروف من درجات الحرارة، حيث بينت أنه كي تنجو من الموت بسبب البرودة الشديدة، تقوم الزواحف ذات الدم البارد كالتماسيح، بخفض درجة حرارة جسمها، وتخفض عمليات التمثيل الغذائي داخل أجسامها، وترفع أنوفها فوق سطح الماء المتجمد لتتنفس، بينما تبقى ساكنة حتى تعاود الحرارة ارتفاعها، فتعدل من درجة حرارة جسمها مرة أخرى، لتعود بعدها لممارسة حياتها الطبيعية.

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