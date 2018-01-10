اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 10 يناير / كانون الثاني:



1863 - بدء العمل في لندن لأول خط قطار أنفاق في العالم.

1920 - عقد أول اجتماع لمنظمة عصبة الأمم، وفي هذا الاجتماع أقرت معاهدة فرساي التي أنهت الحرب العالمية الأولى.

1922 - تعيين أرتور غريفيث كأول رئيس لدولة أيرلندا المستقلة.

1923 - لتوانيا تحتل منطقة ميميل (كلابيديا حاليًا) بعدما كانت تحت الإدارة الفرنسية منذ عام 1920.

1943 - الحبيب بورقيبة يلتقي بالزعيم الفاشي الإيطالي بينيتو موسوليني في قصر أليسبيجي وذلك بعد إفراج القوات الألمانية عنه إثر اعتقاله في فرنسا.

1946 - منظمة الأمم المتحدة تعقد أول جمعية عامة لها في لندن بحضور مندوبين عن 51 دولة وذلك بعد إلغاء عصبة الأمم رسميًا وذلك لفشلها في الحيلولة دون وقوع الحرب العالمية الثانية.

1948 - محمد إدريس السنوسي يؤسس "المؤتمر الوطني البرقاوي" برئاسة محمد الرضا السنوسي ليمهد لإعلان استقلال برقة.

1949 - اندلاع الثورة الصينية بقيادة ماو تسي تونغ.

1984 - الولايات المتحدة والفاتيكان تستأنفان علاقاتهما الدبلوماسية.

1989 - بداية جلاء القوات الكوبية من أنغولا.

2000 - أمريكا أون لاين تعلن عن نيتها شراء تايم وارنر نظير 162 مليار دولار، وتعد تلك الصفقة أكبر صفقة تجارية في العالم.

2001 - بداية ويكيبيديا كجزء من مشروع نيوبيديا لتصبح مستقلة بعد خمسة أيام.

2006 - افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية الخامسة والعشرين المقامة في مصر.

2017 - وصول عدد الوفيات في القارة الأوروبية إلى أكثر من 20 شخص بسبب موجة البرد القارس التي تضرب القارة مُنذ بداية الشهر الحالي.



مواليد

1729 - لادزارو سبالانساني، عالم أحياء إيطالي.

1815 - جون ماكدونالد، رئيس وزراء كندا.

1835 - فوكوزاوا يوكيتشي، كاتب ياباني.

1909 - فرانسيسك فيرير، لاسلطوي كتلاني.

1912 - محمود حافظ، عالم مصري في علم الحشرات.

1916 - سوني برغستروم، عالم كيمياء حيوية سويدي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1982.

1918 - حسيبة رشدي، ممثلة ومغنية تونسية.

1935 - رياض شحرور، ممثل سوري.

1936 - روبرت ويلسون، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1978.

1947 - عفيف شيا، ممثل لبناني.

1947 - ميرفت بدوي، اقتصادية مصرية.

1956 - أنطونيو مونيوث مولينا، روائي إسباني.

1958 - سميرة سعيد، مغنية مغربية.

1958 - ريم سعادة، ممثلة أردنية.

1959 - بكر الشدي، ممثل سعودي.

1969 - عبير عادل، ممثلة مصرية.

1973 - ريان دروموند، ممثل أداء صوتي أمريكي.

1974 - عيسى الكبيسي، مغني قطري.

1974 - ستيف مارليت، لاعب كرة قدم فرنسي.

1974 - هريتيك روشان، ممثل هندي.

1976 - أحمد سعيد عبد الغني، ممثل مصري.

1978 - كاناكو ميتساهوشي ممثلة أداء صوت يابانية.

1980 - نيلسون كويفاس، لاعب كرة قدم باراغوياني.

1985 - بدر المطوع، لاعب كرة قدم كويتي.

1987 - محمد السهلاوي، لاعب كرة قدم سعودي.

1993 - جهان مملوك، لاعبة كرة سلة سورية

1996 - باولا أندريا بيريز، لاعب كرة مضرب كولومبي

1998 - شو شيلين، لاعبة كرة مضرب صينية.



وفيات

1754 - إدوارد كيف، طباع إنكليزي وأول من اقترح فكرة المجلة.

1778 - كارولوس لينيوس، عالم سويدي في علم النبات.

1862 - صمويل كولت، مخترع أمريكي.

1951 - سنكلير لويس، أديب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1930.

1957 - غبريالا ميسترال، دبلوماسية وشاعرة تشيلية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1945.

1984 - بيتي جرين، إعلامي وممثل أمريكي.

1986 - ياروسلاف سيفرت، أديب وشاعر تشيكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1984.

1997 - ألكسندر تود، عالم كيمياء اسكتلندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1957.

2009 - محمود أمين العالم، مفكر مصري.

2011 - بورا كوستيتش، لاعب كرة قدم صربي.

2016 - ديڤيد بوي، مغني روك بريطاني.



أعياد ومناسبات

عيد الشرطة في اليابان.



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