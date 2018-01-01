وجد "غريبا" نائما فوق أريكته.. تخيل ما فعله!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (دايلي ميل)

هل تخيلت كيف يكون رد فعلك إذا وجدت شخصا غريبا ينام في منزلك على إحدى الأرائك؟ هل ستتصل بالشرطة؟ أم ستوقظه فورا لتعرف من هو؟ هناك الكثير من الاحتمالات طبعا، لكن ستستغرب إذا علمت بأن أحد الأشخاص في "نيوزيلاندا" وجد غريبا نائما فوق أريكته فتركه لينام بهدوء، بل الأكثر من ذلك قدم له كوبا من القهوة بعد استيقاظه.

وكان "غوردون براير" (60 عاما)، قد استيقظ صباح السبت 30 ديسمبر 2017، ليفاجأ بشاب ينام على الأريكة في غرفة المعيشة، وبخلاف ما يمكن تخيله أن يفعل أي شخص آخر في مكانه، ترك "براير" الضيف مجهول الهوية ليكمل نومه في هدوء، ثم أعد له كوبا من القهوة، فقد يبدو ذلك لطفا مبالغا فيه، خصوصا وأن "براير" لم يشعر بالقلق، بحسب ما أوردت صحيفة (دايلي ميل) البريطانية.

لكن من يكون ذلك الشخص النائم؟ بعدما شعر "براير" بالفضول اتجاه هوية الشخص النائم، أيقظ الشاب النائم وعلم منه أنه لجأ الى بيته حينما شعر بحالة إنهاك بعد ليلة سهر طويلة خصوصا وأنه وجد الباب مفتوحا، خصوصا وأن جميع السبل تقطعت به.



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