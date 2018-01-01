بعد 720 ألف محاولة دامت 6 سنوات.. التقط هذه الصورة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

التقط المصور الإسكوتلندي آلان مكفايدن الصورة التي أراداها لطائر الرفراف، بعد قضاء 6 سنوات في محاولات مستمرة ومتكررة من دون يأس.

بحسب "دايلي ميل" البريطانية، أكد آلان انه قد قام تقريبا بـ 720 ألف محاولة، وقضى حوالي 4200 ساعة محاولاً التقاط اللقطة المناسبة لطائر الرفراف، وهو يغوص بشكل مستقيم في المياة بدون أن يثير دوائر الماء من حوله. بحسب "DailyMail" البريطانية.

يقول آلان "إن الصورة التي لطالما انتطرتها وكنت أسعى إليها هي لغطسة مستقيمة من دون أخطاء للطائر ومن دون أن يثير رذاذ الماء، كما لا يعتمد الأمر لالتقاطها على وجودي في المكان المناسب أو الحظ، إنما على أداء الطائر نفسه"





آلان يضيف "في بعض الأحيان ألتقط 600 صورة في المرة الواحدة لكن لا تكون بالمعيار الذي وضعته، ولا أجد بينها اللقطة التي أبحث عنها، الآن أنا أنظر إلى آلاف الصور التي ألتقطها وأدرك مدى الجهد الذي بذلته لالتقاط هذه الصورة المناسبة".

يذكر أن ماكفايدن يعمل مصوراً للحياة البرية، إذ ورث حب الطبيعة والحياة البرية عن جده الذي كان يأخذه دوماً لمشاهدة طائر الرفراف.





يذكر أن الطائر الرفراف، هي مجموعة من الطيور صغيرة إلى متوسطة الحجم ذات الألوان الزاهية في مجموعة الشقراقيات، لديهم توزيع عالمي، مع معظم الأنواع الموجودة خارج الأمريكتين، هناك ما يقرب من 90 نوعا من الرفراف، رؤوسهم كبيرة، طويلة وحادة، ومناقير مدببة، قصير الساقين، ولديهم ذيول قصيرة.

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