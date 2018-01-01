اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 1 يناير / كانون الثاني:



1531 - تأسيس مدينة ريو دي جانيرو على المحيط الأطلسي.

1651 - شارل الثاني يتولى الحكم في اسكتلندا.

1673 - بداية التوزيع النظامي للبريد بين نيويورك وبوسطن.

1801 - عقد الوحدة بين بريطانيا العظمى وأيرلندا.

1804 - نهاية الحكم الفرنسي على جزيرة هايتي.

1808 - الولايات المتحدة تمنع استيراد العبيد.

1823 - بريطانيا تعلن سيادتها على جزر فوكلاند.

1861 - بورفيريو دياز يغزو المكسيك.

1880 - فرديناند دي لسبس يشرع في إنجاز قناة بنما.

1885 - تحديد خط الطول المرجعي الدولي في غرينيتش البريطانية وهو خط طول 0 درجة.

1893 - اليابان تبدأ في استعمال التقويم الغريغوري.

1899 - نهاية الحكم الإسباني في كوبا على يد القوات الأمريكية التي تدخلت تحت غطاء مساعدة الثوار الكوبيين.

1901 - تشكيل الكومنولث الأسترالي من قبل خمس مستعمرات بريطانية.

1912 - بدء ثورة صن يات سين في الصين والإعلان الأول لجمهورية الصين الشعبية.

1916 - القوات الألمانية تنسحب من ياوندي وتتخلى عن مستعمرتها في الكاميرون لصالح القوات البريطانية وتتجهة نحو غينيا الإسبانية.

1930 - مصطفى النحاس يؤلف وزارته الثانية في مصر.

1934 - جزيرة ألكتراز الشهيرة المتواجدة بخليج سان فرانسيسكو تتحول إلى سجن فيدرالي أمريكي.

1934 - ليبيا تصبح مستعمرة إيطالية.

1943 - بداية انسحاب القوات الألمانية من ستالينجراد بعد حصار دام عامين.

1947 - تأميم صناعة الفحم في المملكة المتحدة.

1947 - بدء العمل بالاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارية / غات.

1952 - إعلان الدستور الأردني.

1956 - استقلال السودان عن مصر والمملكة المتحدة وإعلان الجمهورية.

1958 - قيام السوق الأوروبية المشتركة.

1959 - القوات الموالية لفيدل كاسترو تزيح فولجينسيو باتيستا من منصب رئاسة كوبا إثر انقلاب عسكري.

1960 - استقلال الكاميرون.

1962 - استقلال ساموا الغربية عن نيوزيلندا.

1964 - انقسام "فيدرالية روديسيا ونيازالاند" إلى جمهورية زامبيا المستقلة والتي كانت تحمل اسم "روديسيا الشمالية"، وجمهورية ملاوي المستقلة والتي كانت تحمل اسم "نيازالاند"، وبقاء روديسيا الجنوبية كمستعمرة بريطانية.

1966 - جان بيدل بوكاسا يقوم بانقاب عسكري في جمهورية أفريقيا الوسطى.

1971 - منع بث اللوحات الدعائية في التلفزيون الأمريكي التي تروج للسجائر.

1972 - بداية الوحدة الرسمية بين مصر وليبيا.

1976 - تفجير طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط كانت مقلعة من بيروت باتجاه إمارة دبي، وقد سقطت بالقرب من القيصومة في السعودية.

1978 - انفجار طائرة هندية من نوع بوينغ 747 وسقوطها قبالة سواحل مدينة مومباي مما أدى إلى مقتل 213 شخصا.

1982 - إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي ريتشارد ألن لتورطه في قضية الرشوة اليابانية.

1984 - استقلال سلطنة بروناي عن المملكة المتحدة.

1985 - إجراء أول مكالمة بهاتف نقال في المملكة المتحدة.

1993 - تفكك جمهورية تشيكوسلوفاكيا وتأسيس دولتان مستقلتان هما التشيك وسلوفاكيا.

1993 - بدء بث قناة يورونيوز التلفزيونية الإخبارية الأوروبية متعددة اللغات.

1993 - الرئيسان جورج بوش وبوريس يلتسن يوقعان اتفاقية ستارت الثانية لتخفيض الأسلحة النووية.

1994 - دخول اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية / نافتا حيز التنفيذ بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

1995 - دخول اتفاقية منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ.

1995 - السويد والنمسا وفنلندا ينضمون إلى الاتحاد الأوروبي.

1998 - منع التدخين بالمطاعم والحانات بكاليفورنيا.

1999 - بداية التعامل بالعملة الأوروبية المشتركة / يورو.

2001 - انضمام اليونان إلى منطقة التداول باليورو.

2007 - بلغاريا ورومانيا تنضمان إلى الاتحاد الأوروبي.

2011 - تفجير بواسطة سيارة مفخخة يستهدف كنيسة في منطقة سيدي بشر بالإسكندرية مع أول دقائق العام الجديد، وأدى الحادث إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

2011 - ديلما روسيف تؤدي اليمين الدستورية لتصبح أول امرأة تتولى الرئاسة في البرازيل.

2014 - لاتفيا تصبح الدولة الثامنة عشرة التي تعتمد اليورو.

2015 - ليتوانيا تصبح العضو التاسع عشر (19) في منطقة اليورو.

2017 - هجوم مسلح على ملهى ليلي بمدينة إسطنبول يخلف أكثر من 35 قتيلا وحوالي 40 جريحا.



مواليد

1735 ـ بول ريفير، صانع فضة ووطني أمريكي.

1854 - جيمس فريزر، عالم انثروبولوجيا اسكتلندي.

1863 - بيير دي كوبرتان، رياضي فرنسي.

1879 - إدوارد مورغان فورستر، روائي إنكليزي.

1894 - ساتيندرا ناث بوز، عالم رياضيات هندي.

1895 - إدغار هوفر، رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي.

1900 - تشيونه سوغيهارا، ممثل دبلوماسي ياباني.

1916 - عبد اللطيف فتحي، ممثل سوري.

1919 - إحسان عبد القدوس، روائي مصري.

1919 - جيروم ديفيد سالينغر، روائي أمريكي.

1921 - سيزار بالداكيني، نحّات فرنسي.

1923 - نبيل الدسوقي، ممثل مصري.

1930 - جعفر نميري، رئيس السودان.

1930 - أدونيس (شاعر)، شاعر سوري.

1937 - محمد نوح، موسيقي مصري.

1945 - إيمان سركسيان، ممثلة لبنانية / مصرية.

1945 - زولتان فارغا، لاعب كرة قدم هنغاري.

1946 - ريفيلينو، لاعب كرة قدم برازيلي.

1951 - عماد رشاد، ممثل مصري.

1954 - عبد الحميد الرفاعي، ممثل كويتي.

1956 - زياد الرحباني، موسيقي لبناني.

1957 - راماز شينغيليا، لاعب كرة قدم جورجي.

1958 - شفيقة يوسف، ممثلة بحرينية.

1959 - عبد الأحد مومند، رائد فضاء أفغاني.

1963 - ألبريجو إيفاني، لاعب كرة قدم إيطالي.

1964 - باسم سمرة، ممثل مصري.

1968 - دافور سوكر، لاعب كرة قدم كرواتي.

1970 - محمد حداقي، ممثل سوري.

1972 - ليليان تورام، لاعب كرة قدم فرنسي.

1975 - إييتشيرو أودا، رسام مانغا ياباني.

1976 - لويز عبد الكريم، ممثلة سورية.

1976 - ميلاد يوسف، ممثل سوري.

1977 - حسن صالحميدزيتش، لاعب كرة قدم بوسني.

1977 - عيضة المنهالي، مغني إماراتي.

1979 - هيا الشعيبي، ممثلة كويتية.

1980 - عصام بريدي، مغني وممثل لبناني.

1981 - شريف رمزي، ممثل مصري.

1981 - إيدن ريجل، ممثلة أمريكية.

1981 - ملادن بيتريتش، لاعب كرة قدم كرواتي.

1982 - ميسون أبو أسعد، ممثلة سورية.

1982 - ديفيد نالبانديان، لاعب كرة مضرب أرجنتيني.

1983 - كالوم دافينبورت، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1984 - محمد غدار، لاعب كرة قدم لبناني.

1984 - خوسيه باولو غيريرو، لاعب كرة قدم بيروفي.

1985 - ستيفن ديفيز، لاعب كرة قدم أيرلندي شمالي.

1985 - إبراهيما كيتا، لاعب كرة قدم إيفواري.

1985 - دنيا سمير غانم، ممثلة مصرية.

1986 - عبد الرحمن المسعد، لاعب كرة قدم كويتي.

1988 - منى أمرشا، مغنية مغربية.

1992 - خيرية أبو لبن، ممثلة سعودية.

1992 - جاك ويلشير، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1992 - محمد علي، لاعب كرة قدم سوري.

1992 - شين دافي، لاعب كرة قدم أيرلندي.

1995 - ربى السعدي، ممثلة سورية.



وفيات

1748 - يوهان بيرنولي، عالم رياضيات سويسري.

1817 - مارتن كلابروث، عالم كيمياء ألماني.

1894 - هاينريخ رودولف هيرتس، عالم فيزياء ألماني.

1953 - هانك ويليامز، مغني أمريكي.

1966 - فينسنت أوريول، رئيس فرنسا.

1995 - يوجين ويغنر، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1963.

2006 - جمال عمار، مخرج مصري.

2014 - ممدوح الليثي، سيناريست مصري.

2017 - خليل محشي، مدير المعهد الدولي للتخطيط التربوي في اليونسكو.



أعياد ومناسبات

رأس السنة الميلادية.

رأس السنة اليابانية.

اليوم الوطني في السودان.

اليوم الوطني في هايتي.

اليوم الوطني في ناورو.

عيد التحرير في كوبا.



للمتابعة اليومية والمستمرة لـ"اليوم في التاريخ" إضغط هنا.