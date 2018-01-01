أبرز الأحداث المتوقعة عام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

مع دخول عام جديد يبدأ التفكير في أجندة 2018 التي ستكون حافلة بمواعيد هامة على جميع الصعد يترقبها الكثيرون.

وفيما يلي نوجز لكم أبرز الأحداث الدولية المرتقبة في العام 2018:

1. دول الخليج تبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة

في الأول من كانون الثاني/يناير بدأت السعودية والإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة تنفيذا للاتفاق الذي توصلت إليه دول مجلس التعاون الخليجي في حزيران/يونيو 2016، بهدف مواجهة انخفاض أسعار النفط.



ألعاب أولمبية في كوريا الجنوبية

9 شباط/فبراير: افتتاح #الألعاب_الأولمبية_الشتوية في بيونغتشانغ في كوريا الجنوبية وسط مناخ توتر حاد مع الشمال. وتستمر حتى 25 من الشهر نفسه.



طي صفحة كاسترو في كوبا

24شباط/فبراير: يتخلى #راوول_كاسترو عن رئاسة كوبا بعد حوالي ستة عقود من حكم الأخوين كاسترو.



انتخابات الرئاسة المصرية

من المتوقع إجراء انتخابات الرئاسة المصرية في الفترة ما بين الثامن من شباط/فبراير إلى الثامن من أيار/مايو 2018.



السعوديون على موعد مع السينما

ينتظر السعوديون افتتاح دور سينما في بلادهم في مارس/أذار بعد قرار الحكومة إلغاء الحظر المفروض عليها.



ولاية رابعة لبوتين؟

18آذار/مارس: روسيا تنظم #انتخابات_رئاسية يخوضها الرئيس فلاديمير #بوتين سعيا لولاية رابعة.



انتخابات في العراق

15 ايار/مايو: تنظيم #انتخابات_تشريعية ومحلية في #العراق هي الأولى منذ طرد تنظيم داعش من الأراضي التي سيطر عليها.



زواج أميري في بريطانيا

19 ايار/مايو: الأمير البريطاني هاري يقترن بالممثلة الأميركية ميغن ماركل في قصر ويندسور، ويحتمل تغيير موعد الزفاف نظرا لتزامنه مع مباراة نهائي "كأس إنجلترا" بكرة القدم.



المرأة السعودية ستقود السيارة

في حزيران/يونيو المقبل، تنتظر المرأة السعودية تنفيذ قرار الملك سلمان بن عبد العزيز الخاص بالسماح لها بالحصول على رخصة لقيادة السيارة، والجلوس خلف عجلة القيادة.



كأس العالم لكرة القدم في روسيا

15 تموز/يوليو: موعد نهائي #كأس_العالم 2018 لكرة القدم الذي ينطلق في #موسكو في 14 حزيران/يونيو.



انتخابات تشريعية تشكل اختباراً لترامب

6 تشرين الثاني/نوفمبر: #الانتخابات_التشريعية لمنتصف الولاية في الولايات المتحدة، التي ستشكل اختبارا انتخابيا فعليا للرئيس دونالد #ترمب.



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