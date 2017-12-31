ما هي أول وآخر الدول التي تستقبل العام الجديد؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ذي صن)

ها هو عامنا يلملم أشياءه ويحزم أمتعة الرحيل، كانت لنا معه وفيه وقفات، ضحكنا في بعضها وبكينا في البعض الآخر، وهذا ما يبرر وداع أناس له بالورود وبكسر آخرين أواني الفخار خلفه، كل على حسب رضاه منه أو سخطه.

ومع بدء العد التنازلي لوداع عام 2017، يتساءل كثيرون عن البلد الأول الذي سيبدأ العد التنازلي لدخول العام 2018، وبالمقابل عن أي الدول ستكون آخر من يستقبله.

وفي تقرير نشرته صحيفة ذي صن البريطانية، أفادت أنه في تمام الساعة العاشرة بتوقيت غرينيتش مساء اليوم الأحد، ستدخل جزيرة تونغا الصغيرة في جنوب المحيط الهادئ العام 2018، أي قبل 3 ساعات كاملة من كل من أستراليا ونيوزيلندا.

أما آخر مكان بالعالم يستقبل العام 2018، سيكون الجزر النائية الصغيرة التابعة للولايات المتحدة، إذ أن جزيرة بيكر وجزيرة هاولاند ستكونان على موعد مع السنة الجديدة في الساعة 12 بتوقيت غرينيتش، منتصف النهار ليوم 1 يناير/كانون الثاني من العام الجديد.

وفيما يلي جدول نشرته الصحيفة يوضح أول وآخر الدول المستقبلة لعام 2018، ولم يذكر الجدول أي معلومات حول توقيت استقبال رأس السنة في الدول العربية.

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