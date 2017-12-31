فتاتان توأم تبهران العالم بجمالهما وتتلقيان هذه العروض فيديو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (البيان)

في الحديث عن الجمال لا يسع الكلمات أن تضاهي الصورة في الوصف، ولا تكمن براعة الكاتب إلا في دقة وصفه لما يرى من حُسن أمام عينيه.

الفتاتان ليا روز وأفا ماري البالغتان سبعة أعوام، من لوس أنجلوس أصبحتا في غضون ستة أشهر أيقونتا جمال شاع خبرهما بعدما أنشأت والدتهما حسابات باسمهما على مواقع التواصل الإجتماعي.

ليصل عدد الإعجابات والمشاركات لصورهما على موقع "إنستغرام" فقط 140 ألفا بعد فترة وجيزة من نشر الصور.

وتقول الأم "جاكي" تلقيت عروضا كثيرة من دور أزياء ووكالات وصالات عرض، ولا أزال أتلقى العروض يوميا ولم أكن أتخيل أن تصل شهرة ابنتي لهذا الحد والأمر لا شك يسعدني.



وتضيف جاكي "أنا أؤمن بأرقام الحظ، وبالنسبة لي رقم 7 هو الأوفر حظا، ففي السابع من يوليو أكملت الفتاتان سبع سنوات".

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