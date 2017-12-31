سعوديون يشيدون مواقف ولي العهد محمد بن سلمان الإنسانية
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)
أظهرت مواقف عدة إنسانية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر تبرعاته في حملات “تفريج كربة” لإخراج السجناء المعسرين وعلاج وسداد ديون المعسرين، وغيرها من المواقف المشرفة التي دفعت بمغردين لإطلاق وسم "#ولي_العهد_رجل_المواقف_والاحسان" الذي تصدر قائمة الوسوم الأعلى تداولا في السعودية بعدد تغريدات تجاور الـ 22 ألف تغريدة.
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