سعوديون يشيدون مواقف ولي العهد محمد بن سلمان الإنسانية

... حملة سعودية تنادي بسداد ديون سجناء المدينة دشن مغردون سعوديون حملة لسداد ديون سجناء المدينة تحت وسم #سداد_ديون_سجناء_المدينه الذي حصد العديد من التغريدات ليظهر ضمن قائمة الوسوم الأعلى تداولا في السعودية..

... مبادرة مشاهير القصيم لتفريج كربة المساجين تستحوذ على إهتمام المغردين تفاعل مغردون مع المبادرة الإنسانية التي دعت إليها إحدى الجمعيات الخيرية بالقصيم تحت عنوان "تفريج كربة" بموافقة فيصل بن مشعل بن سعود آل سعود أمير القصيم..

... "الوحش" النائم في قاع المحيط الهادئ سيدمر 750 مليون بشريا! بامكاننا اطلاق لقب وحش عليه، لأنه عبارة عن قنبلة موقوتة نائمة تحت مياه المحيط الهادئ تتربص بالبشرية!

... اليوم في التاريخ اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

... ولدت قبل الموعد بكثير.. تعرف على وزن الطفلة "المعجزة"! انتشرت أنباء تخص طفلة اسمها "إليورا شنايدر" التي ولدت بعد 21 أسبوعا فقط من حمل والدتها بها.. قد تجدون الأمر مستحيلا، لكن حصل فعلا في مستشفيات "كانساس" الأمريكية