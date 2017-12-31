اليوم في التاريخ
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.
حدث في مثل هذا اليوم 31 ديسمبر / كانون الأول:
1097 - حاكم دمشق دقاق بن تتش يقوم بمحاولة لنجدة أنطاكية المحاصرة من قبل الصليبيين.
1600 - تأسيس شركة الهند الشرقية وذلك في عهد الملكة إليزابيث الأولى، وقد احتكرت هذه الشركة التجارة بين أفريقيا وآسيا وأمريكا، وقد واصلت نشاطها حتى حلت سنة 1874.
1857 - الملكة فيكتوريا ملكة المملكة المتحدة تختار مدينة أوتوا في أونتاريو عاصمة لكندا.
1909 - افتتاح جسر مانهاتن في نيويورك والذي يصل بين "باولي" و"كانال ستريت" في "شينتاون" و"فلا تبوش أفينيو" في بروكلين.
1912 - الإيطاليون يحتلون مدينة سرت في ليبيا.
1945 - الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن نهاية الحرب العالمية الثانية.
1946 - جلاء القوات العسكرية الأجنبية نهائيًا عن لبنان.
1947 - رفع قضية كشمير المتنازع عليها بين باكستان والهند إلى الأمم المتحدة.
1955 - شركة جنرال موتورز تصبح أول شركة أمريكية تحقق أرباحًا تفوق المليار دولار أمريكي.
1961 - تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كمؤسسة كويتية لتوفير وإدارة المساعدة المالية والتقنية للدول النامية.
1977 - الشيخ جابر الأحمد الصباح يتولى الحكم في الكويت خلفًا للشيخ صباح السالم الصباح.
1984 - الولايات المتحدة تنسحب من منظمة التربية والثقافة والعلوم / يونسكو.
1999 - الرئيس الروسي بوريس يلتسن يستقيل من منصبه، والسلطات الرئاسية تنتقل إلى رئيس الوزراء فلاديمير بوتين وذلك حتى إجراء الانتخابات الرئاسية.
1999 - الحكومة الأمريكية تسلم إدارة قناة بنما إلى الحكومة البنمية.
2006 - المملكة المتحدة تسدد آخر قسط من ديونها منذ الحرب العالمية الثانية للولايات المتحدة.
مواليد
1491 - جاك كارتييه، مستكشف فرنسي.
1514 - أندرياس فيزاليوس، طبيب جراح وعالم تشريح فلمنكي (بلجيكي).
1869 - هنري ماتيس، رسام فرنسي.
1880 - العميد. جورج مارشال، وزير خارجية الولايات المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1953.
1898 - إبراهيم ناجي، شاعر مصري.
1988 - أم كلثوم، مغنية مصرية.
1905 - هنري فوندا، ممثل أمريكي.
1937 - أنتوني هوبكنز، ممثل بريطاني / أمريكي.
1941 - أليكس فيرغسون، لاعب ومدرب كرة قدم اسكتلندي.
1943 - بن كينغسلي، ممثل بريطاني.
1943 - جون دنفر، مغني وكاتب أغاني أمريكي.
1945 - فوزية عارف، ممثلة عراقية.
1948 - دونا سمر، مغنية أمريكية.
1950 - صلاح رشوان، ممثل مصري.
1958 - عبد الناصر الزاير، ممثل سعودي.
1959 - فال كيلمر، ممثل أمريكي.
1959 - غادة الشمعة، ممثلة سورية.
1960 - ستيف بروس، لاعب ومدرب كرة قدم إنكليزي.
1960 - وفيق الزعيم، ممثل سوري.
1961 - كتايون رياحي، ممثلة إيرانية.
1965 - نيكولاس سباركس، كاتب أمريكي.
1965 - جونج لي، ممثلة صينية.
1965 - توني دوريغو، لاعب كرة قدم إنكليزي.
1969 - خافيير مانخارين، لاعب كرة قدم إسباني.
1977 - ساي، مغني وفنان ترفيهي كوري جنوبي.
1979 - أحمد الشريف، مغني تونسي.
1979 - عمرو مصطفى، مغني وملحن مصري.
1982 - كريغ غوردون، حارس مرمى كرة قدم اسكتلندي.
1984 - فهد الرشيدي، لاعب كرة قدم كويتي.
1995 - غابريلا دوغلاس، لاعبة جمباز أمريكية.
وفيات
192 - كومودوس، سادس الأباطرة الأنطونيين الرومان.
335 - البابا سلفستر الأول، بابا الكنيسة الكاثوليكية.
1164 - أوتوكار الثالث، حاكم شتاير مارك.
1293 - الأشرف صلاح الدين خليل، ثامن سلاطين الدولة المملوكية البحرية.
1483 - جون ويكليف، ثيولوجي ومترجم إنكليزي.
1679 - جيوفاني بورلي، فيزيائي ورياضي إيطالي.
1719 - جون فلامستيد، فلكي إنكليزي.
1872 - ألكسس كيفي، مؤلف وروائي فنلندي.
1877 - غوستاف كوربيه، رسام فرنسي.
1889 - أيون كريانغا، كاتب قصص قصيرة روماني.
1936 - ميجيل دي أونامونو، كاتب وفيلسوف إسباني.
1971 - فيكرام سرابهاي، عالم فيزياء هندي.
1977 - الشيخ صباح السالم الصباح، أمير دولة الكويت الثاني عشر.
1980 - مارشال ماكلوهان، كاتب كندي.
1993 - زفياد جامساخورديا، رئيس جورجيا الأول.
2004 - جيرارد ديبرو، اقتصادي فرنسي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1983.
2006 - سيمور مارتن ليبست، عالم اجتماع سياسي أمريكي.
2007 - جمال بدوي، كاتب ومؤرخ مصري.
2007 - ماركو بلتولا، موسيقي وممثل فنلندي.
2007 - إيتوري سوتزاس، مهندس معماري ومصمم إيطالي.
2008 - إحسان القلعاوي، ممثلة مصرية.
2012 - طارق المكي، رجل أعمال تونسي.
أعياد ومناسبات
ليلة رأس السنة.
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