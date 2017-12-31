اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 31 ديسمبر / كانون الأول:



1097 - حاكم دمشق دقاق بن تتش يقوم بمحاولة لنجدة أنطاكية المحاصرة من قبل الصليبيين.

1600 - تأسيس شركة الهند الشرقية وذلك في عهد الملكة إليزابيث الأولى، وقد احتكرت هذه الشركة التجارة بين أفريقيا وآسيا وأمريكا، وقد واصلت نشاطها حتى حلت سنة 1874.

1857 - الملكة فيكتوريا ملكة المملكة المتحدة تختار مدينة أوتوا في أونتاريو عاصمة لكندا.

1909 - افتتاح جسر مانهاتن في نيويورك والذي يصل بين "باولي" و"كانال ستريت" في "شينتاون" و"فلا تبوش أفينيو" في بروكلين.

1912 - الإيطاليون يحتلون مدينة سرت في ليبيا.

1945 - الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن نهاية الحرب العالمية الثانية.

1946 - جلاء القوات العسكرية الأجنبية نهائيًا عن لبنان.

1947 - رفع قضية كشمير المتنازع عليها بين باكستان والهند إلى الأمم المتحدة.

1955 - شركة جنرال موتورز تصبح أول شركة أمريكية تحقق أرباحًا تفوق المليار دولار أمريكي.

1961 - تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كمؤسسة كويتية لتوفير وإدارة المساعدة المالية والتقنية للدول النامية.

1977 - الشيخ جابر الأحمد الصباح يتولى الحكم في الكويت خلفًا للشيخ صباح السالم الصباح.

1984 - الولايات المتحدة تنسحب من منظمة التربية والثقافة والعلوم / يونسكو.

1999 - الرئيس الروسي بوريس يلتسن يستقيل من منصبه، والسلطات الرئاسية تنتقل إلى رئيس الوزراء فلاديمير بوتين وذلك حتى إجراء الانتخابات الرئاسية.

1999 - الحكومة الأمريكية تسلم إدارة قناة بنما إلى الحكومة البنمية.

2006 - المملكة المتحدة تسدد آخر قسط من ديونها منذ الحرب العالمية الثانية للولايات المتحدة.



مواليد

1491 - جاك كارتييه، مستكشف فرنسي.

1514 - أندرياس فيزاليوس، طبيب جراح وعالم تشريح فلمنكي (بلجيكي).

1869 - هنري ماتيس، رسام فرنسي.

1880 - العميد. جورج مارشال، وزير خارجية الولايات المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1953.

1898 - إبراهيم ناجي، شاعر مصري.

1988 - أم كلثوم، مغنية مصرية.

1905 - هنري فوندا، ممثل أمريكي.

1937 - أنتوني هوبكنز، ممثل بريطاني / أمريكي.

1941 - أليكس فيرغسون، لاعب ومدرب كرة قدم اسكتلندي.

1943 - بن كينغسلي، ممثل بريطاني.

1943 - جون دنفر، مغني وكاتب أغاني أمريكي.

1945 - فوزية عارف، ممثلة عراقية.

1948 - دونا سمر، مغنية أمريكية.

1950 - صلاح رشوان، ممثل مصري.

1958 - عبد الناصر الزاير، ممثل سعودي.

1959 - فال كيلمر، ممثل أمريكي.

1959 - غادة الشمعة، ممثلة سورية.

1960 - ستيف بروس، لاعب ومدرب كرة قدم إنكليزي.

1960 - وفيق الزعيم، ممثل سوري.

1961 - كتايون رياحي، ممثلة إيرانية.

1965 - نيكولاس سباركس، كاتب أمريكي.

1965 - جونج لي، ممثلة صينية.

1965 - توني دوريغو، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1969 - خافيير مانخارين، لاعب كرة قدم إسباني.

1977 - ساي، مغني وفنان ترفيهي كوري جنوبي.

1979 - أحمد الشريف، مغني تونسي.

1979 - عمرو مصطفى، مغني وملحن مصري.

1982 - كريغ غوردون، حارس مرمى كرة قدم اسكتلندي.

1984 - فهد الرشيدي، لاعب كرة قدم كويتي.

1995 - غابريلا دوغلاس، لاعبة جمباز أمريكية.



وفيات

192 - كومودوس، سادس الأباطرة الأنطونيين الرومان.

335 - البابا سلفستر الأول، بابا الكنيسة الكاثوليكية.

1164 - أوتوكار الثالث، حاكم شتاير مارك.

1293 - الأشرف صلاح الدين خليل، ثامن سلاطين الدولة المملوكية البحرية.

1483 - جون ويكليف، ثيولوجي ومترجم إنكليزي.

1679 - جيوفاني بورلي، فيزيائي ورياضي إيطالي.

1719 - جون فلامستيد، فلكي إنكليزي.

1872 - ألكسس كيفي، مؤلف وروائي فنلندي.

1877 - غوستاف كوربيه، رسام فرنسي.

1889 - أيون كريانغا، كاتب قصص قصيرة روماني.

1936 - ميجيل دي أونامونو، كاتب وفيلسوف إسباني.

1971 - فيكرام سرابهاي، عالم فيزياء هندي.

1977 - الشيخ صباح السالم الصباح، أمير دولة الكويت الثاني عشر.

1980 - مارشال ماكلوهان، كاتب كندي.

1993 - زفياد جامساخورديا، رئيس جورجيا الأول.

2004 - جيرارد ديبرو، اقتصادي فرنسي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1983.

2006 - سيمور مارتن ليبست، عالم اجتماع سياسي أمريكي.

2007 - جمال بدوي، كاتب ومؤرخ مصري.

2007 - ماركو بلتولا، موسيقي وممثل فنلندي.

2007 - إيتوري سوتزاس، مهندس معماري ومصمم إيطالي.

2008 - إحسان القلعاوي، ممثلة مصرية.

2012 - طارق المكي، رجل أعمال تونسي.



أعياد ومناسبات

ليلة رأس السنة.



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